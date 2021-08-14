5.4 مليارات سيولة الأسهم المحلية في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث واصل سوق أبوظبي التحليق ليغلق عند 7594 نقطة لأول مرة في تاريخه ليواصل المؤشر العام تسجيل مستويات قياسية جديدة ولترتفع نسبة نمو السوق إلى 50% منذ بداية العام بدعم القطاعات القيادية.

بينما تراجع سوق دبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 2814 نقطة مع تعرض أسهمه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، فيما يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات عن النتائج النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح، لتعزز النتائج المالية المعلنة مكاسب الأسهم في ختام تعاملات الأسبوع.

السيولة

اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.4 مليارات درهم خلال 4 جلسات الأسبوع الماضي منها 5 مليارات في أبوظبي ونحو 433 مليوناً في دبي، وجرى تداول 1.4 مليار سهم موزعة بواقع 1.1 مليار في أبوظبي و321 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 26 ألف صفقة.

أفضل أداء

وأكد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»،أن الأسواق الإماراتية تباينت مع إغلاق الأسبوع حيث نجح سوق أبوظبي بتسجيل مستوى قياسي جديد لترتفع بذلك نسبة النمو فوق 50 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي الأفضل أداء على صعيد المنطقة والعالم.

وأشار إلى استمرار صعود سهم العالمية القابضة بعد القفزة القوية للأرباح في النصف الأول من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كان له الأثر الجيد على نمو المؤشر. فيما لم يشهد مؤشر دبي أي تغير يذكر لكنه حافظ على إغلاقه في المنطقة الإيجابية. وأضاف دياب أن نتائج معظم الشركات والبنوك المدرجة للنصف الأول من العام 2021 جاءت أفضل من مثيلتها لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف إنه من المتوقع استمرار التحسن في الفترة القادمة نتيجة معاودة النشاط الاقتصادي بشكل قوي وقرب العودة إلى ما كانت عليه الأحوال الاقتصادية قبل تفشي فيروس «كوفيد-19»، مشيراً إلى نجاح الحكومة في السيطرة على تداعيات الأزمة مع زيادة وتيرة اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي إلى المتحورات الجديدة.

سوق دبي

تراجع سوق دبي بنسبة 0.2% ليغلق عند 2814 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل نحو 2820 نقطة الأسبوع السابق. بضغط هبوط ارتفاع قطاع العقار نحو 0.9%مع تراجع «داماك» 1.6% و«إعمار العقارية» 0.98 % و«إعمار للتطوير» 1.32%، و«إعمار مولز» 1%.

بينما صعد «ديار» 0.34%، و«الاتحاد العقارية» 2.46 %.وتراجع قطاع البنوك 0.41% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.99 % واستقرار «الإمارات دبي الوطني» بدون تغير يذكر. وتراجعت قطاعات الاتصالات 1.06% والتأمين 0.37% والسلع 0.75%.

وصعد قطاع الاستثمار نحو 0.3% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.57 %، و«شعاع كابيتال» 1.3% وتراجع«سوق دبي المالي»0.93%.وصعد قطاع النقل 2.5% مع ارتفاع «أرامكس» 3.6 % و«العربية للطيران» 1.4%.، بينما هبط «الخليج للملاحة» 0.7%، كما صعد قطاع الخدمات 3.09%

وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 88 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 64 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 36 مليون درهم، وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.6%، تلاه «تكافل الإمارات» 11%، ثم «اكتتاب القابضة» 7%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17%.

سوق أبوظبي

صعد سوق أبوظبي بنسبة 2.3% ليغلق عند 7594 نقطة ليسجل مستوى قياسياً وأداء تاريخياً جديداً في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل نحو 7419 نقطة الأسبوع السابق له بدعم صعود قطاع الاستثمار 7.8% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 9.8% و«الواحة كابيتال» 9% و«ألفا ظبي» 3.5% بينما تراجع «إشراق» 0.9%،، كما صعد قطاع الطاقة 0.17% بصعود «طاقة» 1.6%، بينما استقر «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» دون تغير يذكر.

وصعد قطاع البنوك 0.27% بدعم ارتفاع«أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 1.2%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.2%.، كما صعد العقار 1.4% بصعود «الدار» 1.4 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.37% مع صعود سهم «اتصالات» 0.42%.

بينما تراجع سهم «الياه سات» 1.1%، كما تراجعت أسهم قطاعي الصناعة 4.4% والسلع 1.5%. وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.3 مليار درهم، تلاه «الدار العقارية»، مستقطباً مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 988 مليون درهم.

وحقق «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» أكبر ارتفاع بنسبة 24%، تلاه «مخازن زي» بنسبة 18%، ثم «العالمية القابضة» 9.8%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 19.5%، تلاه «القدرة القابضة» بنسبة 18%.

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