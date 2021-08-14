أكاديمية «بلو أوشن» أفضل علامة في 2021

المصدر: (دبي - البيان)

فازت أكاديمية «بلو أوشن»، بجائزة «سوبراندز» العالمية باعتبارها أفضل علامة تجارية لعام 2021، ما عزّز مكانتها اسماً رائداً في حلول تمكين المعرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد «بلو أوشن» أول منظمة في دولة الإمارات من قطاع خدمات التدريب للشركات تفوز من «سوبربراندز»، كما تعد أكبر هيئة عالمية مستقلة معنية بالعلامات التجارية، تقديراً لإسهاماتها الهائلة ومصداقيتها، التي تحققها باستمرار في التعلم والتطوير المهني.

تمكين المعرفة

وقال الدكتور ساثيا مينون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «بلو أوشن»: «إن الإقرار بكوننا علامة تجارية رائدة في تمكين المعرفة المهنية بحصولنا على لقب «سوبربراندز» في الإمارات مدعاة فخر وشرف كبيرين بالنسبة لنا. إن ذلك ليس فقط مصدر إلهام في رحلتنا لتحقيق التحسين المستمر، ولكنه أيضاً ترسيخ لحقيقة أننا نخطو في الاتجاه الصحيح».

ومع الجوائز الوافرة التي حازتها، استطاعت «بلو أوشن» أن تخلق لنفسها مكانة متفردة بوصفها إحدى الشركات الرائدة في السوق في تدريب الشركات المتعلقة بالمشتريات، والخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد، والتمويل، والموارد البشرية، والإدارة، وإدارة الجودة، والطيران، والسفر.

ومنذ تأسيسها قبل 32 عاماً، لعبت الأكاديمية دوراً محورياً في تطوير وصقل مهارات الآلاف من المهنيين، ومن ثم حظيت بسمعة أكبر شبكة من المديرين التنفيذيين لسلسلة التوريد في الشرق الأوسط.

وقال عبد العزيز- رئيس أكاديمية «بلو أوشن»: «إن الحصول على لقب سوبربراندز لهو تكريم سام لأي منظمة. وقد استطاعت بلو أوشن مرة أخرى رفع معايير الجودة، لتصبح أول مؤسسة تدريب للشركات في الإمارات تفوز بهذا اللقب الذي يرغب في أن يحظى به الكثيرون»، موضحاً أن الحصول على لقب سوبربراند يمنح تقديراً كبيراً للعلامات التجارية وميزة تعزيز مكانتها التجارية.

ومن بين أفضل الأسماء التي حظيت بلقب سوبربراندز شركة بترول أبوظبي أدنوك، السوق الحرة بدبي، المشرق، سيراميك رأس الخيمة، شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك على سبيل المثال لا الحصر.

ويقول أليكس بيبي، مدير العلاقات العامة للعلامة التجارية في سوبربراندز: «تعد أكاديمية بلو أوشن أول علامة تجارية من خلفية خدمات التدريب للشركات في دولة الإمارات تصل إلى تصنيف سوبر براندز، فهي واحدة من أفضل المنظمات المختارة لعام 2021 من قبل مجلس العلامة التجارية في دولة الإمارات.

ويقع المقر الرئيس لأكاديمية «بلو أوشن» في دبي، ولها حضور قوي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، وتعتبر واحدة من أكبر شركات لتمكين المعرفة في المنطقة بخبرة تجاوزت 32 عاماً وقد خدمت المنظمة أكثر من 90,000 خريج في أنحاء العالم من خلال عروضها الكثيرة، التي تعدت أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً مخصصاً ولديها شبكة عالمية من المدربين المعتمدين والمنظمات الدولية والشركاء متعددي الجنسيات. وتتخصص «بلو أوشن» في تصميم الدورات، التي تسد الفجوة بين البنية التحتية والمعرفة، ونقل المهارات المستقبلية إلى نمط جديد من قادة الصناعة، وإعدادهم كي يصبحوا احترافيين.

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