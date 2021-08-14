تعاون استراتيجي بين «الاتحاد» و«الخليج» للطيران

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تسعى شركتا «الاتحاد للطيران» و«طيران الخليج» إلى تعزيز التعاون التجاري بينهما، لاسيما في أعقاب اتفاقية التعاون الاستراتيجي في فبراير الماضي المبرمة بين الناقلتين؛ لتعميق شراكتهما التجارية بين أبوظبي والمنامة.

وفي هذا الصدد، زار القبطان وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الخليج»، الناقل الوطني لمملكة البحرين، أخيراً، أكاديمية تدريب «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات في أبوظبي، وقام بجولة في الأكاديمية.

وتفصيلاً، تحدد الاتفاقية واسعة النطاق، خططاً محدّدة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، وذلك بالاستناد إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 2018 خلال معرض البحرين الدولي للطيران.

كما تضمنت مذكرة التفاهم دراسة سُبل التعاون في مجالات الصيانة والتصليح، وتدريب الطيّارين وطواقم الطائرة، والشحن، التي ستعود الشركتان لدراستها في ضوء فرص السوق الحالية ومتطلبات الناقلتين المستقبلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز