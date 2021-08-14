«آفاق» للتمويل تطلق عروضاً ترويجية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أقامت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، منصة ترويجية في «سيتي سنتر الفجيرة»، تمنح الزوار فرصة الاستفادة من عروض استثنائية على منتجاتها وخدماتها المالية من البطاقات الائتمانية إلى تمويل السيارات والتمويل الشخصي وغيرها من العروض.

وتشكل المنصة الترويجية واحدة من 6 منصات ستقيمها «آفاق» داخل أبرز مراكز التسوق في دولة الإمارات، وتهدف إلى تزويد زوار هذه المراكز المعلومات الوافية حول الشركة وما تقدمه من خدمات ومنتجاتٍ متميزة، وتعريفهم بمفاهيم التمويل الإسلامي وآفاقه المستقبلية.

وأكد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»، أهمية المنصات الترويجية، قائلاً: «يأتي توجهنا إلى تعميم انتشار منصاتنا الترويجية في مراكز التسوق في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ضمن إطار التزامنا التواصل المجتمعي مع عملائنا، ووقوفنا إلى جانبهم في جميع الأوقات، وسعينا الدائم إلى تعريفهم بكل ما لدينا من مبادرات ومنتجات وخدمات تصب في مصلحتهم، كما يعكس مسؤوليتنا تجاه الجميع، والدور الرائد الذي تلعبه آفاق في قطاع التمويل الإسلامي، وفي مواكبة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة دائماً بإطلاق المبادرات التي من شأنها تعميم روح التآزر والتواصل بين أبناء المجتمع في القطاعات المختلفة».

وأشار القبيسي إلى أن «آفاق» ستطلق في شهرَيْ أغسطس وسبتمبر 6 منصات تنتشر داخل أبرز المراكز التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتشمل دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي والعين، لتتيح لزوار هذه المراكز الاطلاع من كثب على التقديمات الفريدة التي توفرها «آفاق» للأفراد والمؤسسات والشركات، ومنها برنامج إيداع «سحوبات» بالوكالة.

وبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج «أصول» لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مجموعةٍ كاملة من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم، والإيداع النقدي الذكي، والمحفظة الذكية، وتمويل السيارات والمركبات الفارهة وغيرها الكثير.

إقبال كبير

ولفت محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، إلى الإقبال الشديد الذي تشهده المنصة الترويجية التي أقامتها «آفاق» في «سيتي سنتر الفجيرة»، وقال: «أسعدنا كثيراً الاهتمام الملحوظ الذي أبداه المتسوقون بمنتجاتنا التي تمنحهم فرصة الاستفادة القصوى من مجموعة واسعة من الخدمات والعروض، والاطلاع على الميزات الفريدة لخدماتنا ومنتجاتنا المتنوعة.

ولا شك في أن انتشار منصاتنا داخل 6 مراكز تسوق في دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وأبوظبي والعين، يشكل فرصة ينتظرها زوار هذه المراكز للاطلاع على ما يمكنهم الاستفادة منها، مثل البطاقات الائتمانية ذات الميزات الفريدة، والتمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات ربح منخفضة جداً، وتأجيل سداد الأقساط، والكثير من المنتجات التي تجسد سعينا الدائم إلى كسب رضا عملائنا وسعادتهم».

مواعيد

وحدد الدوسري مواقع ومواعيد إقامة منصات «آفاق» على الشكل التالي:

- «سيتي سنتر الفجيرة»: الخميس والجمعة والسبت، 12 و13 و14 أغسطس 2021.

- «منار مول - رأس الخيمة»: الخميس والجمعة والسبت، 26 و27 و28 أغسطس 2021.

- «مول الإمارات - دبي»: الخميس والجمعة والسبت، 2 و3 و4 سبتمبر 2021.

- «بوادي مول - العين»: الخميس والجمعة والسبت، 9 و10 و11 سبتمبر 2021.

- «الوحدة مول - أبوظبي»: الخميس والجمعة والسبت، 16 و17 و18 سبتمبر 2021.

- «صحارى سنتر - الشارقة»: الخميس والجمعة والسبت، 23 و24 و25 سبتمبر 2021.

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