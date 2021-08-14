تونس تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: تونس - البيان

تستعد تونس بخطى حثيثة للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تولي أهمية قصوى لهذه المشاركة، وذلك من خلال التنسيق مع العديد من الوزارات والهياكل العمومية ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، انعقد اجتماع تنسيقي بدار المصدّر بإشراف محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، والحبيب عمار وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وبحضور شهاب بأحمد، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات والمندوب العام لتونس في إكسبو وفاطمة قرط رئيس ديوان وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، للاطلاع على تقدم بناء وتجهيز الجناح التونسي .

وعلى البرنامج التنشيطي الذي سيرافق المشاركة الوطنية، ولاسيما اليوم الوطني لتونس الذي سيكون يوم 4 يناير 2022، والذي سيتميز ببرنامج ثقافي وترفيهي يقدم نماذج من الفنون والتراث المحلي والعادات والتقاليد.

وترتكز المشاركة التونسية التي تحمل شعار «إبداع الشباب، استثمار للمستقبل»، على ابتكارات الشباب من خلال مشاريع لبعض المؤسسات الناشئة المتفوقة لإبراز مساهماتها في صياغة التصوّرات العامة للمسيرة التنموية في مختلف القطاعات من خلال عروض ذات تكنولوجيا عالية ومحتوى فكري وثقافي متميز لإبراز الطاقات المعرفية والإبداعية للشباب التونسي وقدرته على المساهمة في دفع عجلة النمو العالمي على غرار الدول المتقدمة.

وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إن تونس تسعى من خلال هذه المشاركة لتثبيت موقعها وجهة للاستثمار والسياحة وقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات، وكذلك لتطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتج التونسي والولوج لأسواق إقليمية من خلال المنصة التعاونية التي يوفّرها إكسبو 2020 دبي.

وسيضم الجناح التونسي الذي يمتد على مساحة 438 متراً مربعاً، فضاءً لبيع منتجات الصناعات التقليدية ذات الجودة العالية ومطعماً لبيع أكلات وأطباق تونسية.

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