حدائق المنتزه في الشارقة .. وجهة ترفيهية صيفية للمقيمين والسياح

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستمر «حدائق المنتزه» التي تديرها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في توفير الأنشطة الترفيهية الصيفية حتى نهاية أغسطس 2021، ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال أيام الأسبوع، بما في ذلك لعبة كرة الطائرة ورمي السهام وكرة السلة للأطفال.

وتقدّم الوجهة للجمهور عدداً من الأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك فعاليات ملعب الصابون وعروض«البحارة» الفنية والترفيهية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسيدات وأطفالهن الاستمتاع بكل خصوصية بمرافق الحديقة المائية المتنوعة وفعالياتها المميزة والتي تشمل العروض الموسيقية الحية (دي جيه) وفعاليات ملعب الصابون في بيئة آمنة ومريحة خلال «يوم السيدات» وذلك كل ثلاثاء من كل أسبوع.

إضافة فريدة

وتعتبر المنزلقات الجديدة وزوارق الكاياك في «مملكة اللؤلؤ» إضافة فريدة من نوعها لحدائق المنتزه وتضمن الترفيه والمتعة لجميع أفراد العائلة طوال مدة زيارتهم للوجهة وتسعى حدائق المنتزه لإثراء تجربة الزوار وتنشيط حركة القطاع السياحي في إمارة الشارقة مع ضمان تماشيها مع المعايير العالمية.

وتلعب «حدائق المنتزه» دوراً مهماً في قطاع السياحة في الشارقة والإمارات تحت إدارة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتم إطلاق هذه الوجهة لأول مرة في عام 1979، ونجحت على مدى 4 عقود في تطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية، مع توفير أمتع التجارب والأوقات للزوار.

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