«بلازو ڤيرساتشي دبي» يطرح عروضاً حصرية خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

يُعتَبر فندق بلازو ڤيرساتشي دبي، عنواناً للفخامة، والأكيد أنّ هذه الوجهة الخلّابة، ستكون ملاذاً للترف والاسترخاء هذا الصيف، مع باقة من العروض المميّزة المتوفّرة حصرياً على منصة الهدايا الإلكترونية «Gift an Experience».

بمجرّد تصفّح صور الفنادق الجميلة على الإنترنت، نشعر وكأنّنا في عطلة افتراضية. وبفضل منصة بلازو ڤيرساتشي دبي للهدايا الإلكترونية، بإمكانك إهداء الإقامة الفندقية للأحبّاء، أو لنفسك. يُتيح فندق بلازو ڤيرساتشي دبي، التجارب المثالية للجميع، من الإقامات الفاخرة، إلى جلسات السبا لاستعادة الهدوء والاسترخاء، وتجارب الطعام المميّزة، وسط أجواء فاخرة، لا مثيل لها.

تبدأ أسعار الغرف من 499 درهماً، و599 درهماً لإقامة تشمل الفطور. وتسمح هذه القسيمة لصاحبها، بالإقامة في غرفة فاخرة، واستخدام مرافق الفندق. سارية لغاية أواخر شهر أغسطس.

وهناك سهرة Fly Me to Sicily (كل ليلة ثلاثاء)، مقابل 250 درهماً، وإذا كنتَ تشتهي المأكولات المتوسطية، فتوجّه إلى مطعم «فانيتاس»، الذي يُحيي سهرة من وحي جزيرة صقلية. بانتظار الضيوف قائمة تشمل ما لذّ وطاب من المأكولات التي تشتهر بها الجزيرة، بما في ذلك طبق الأرانشيني (كرات الأرزّ المغلّفة بفتات الخبز المقلية)، المحضّر يدوياً، وطبق الباستا كازاريتشيه مع الجمبري الأحمر، إلى جانب طبق السباغيتي مع قنفذ البحر الشهير، والختام مسك، مع حلوى الكانولي، وهي عبارة عن معجّنات مقلية ومحشيّة بجبنة الريكوتا. لا تفوّت هذه التجربة الإيطالية المحضّرة على الأصول.

ودّع العطلة الصيفية مع مغامرة عائلية من العمر، في فندق بلازو ڤيرساتشي دبي. استعدّوا للعودة إلى المدرسة، مع الإقامة لليلة في الفندق، تشمل الفطور في مطعم جياردينو، والدخول مجاناً إلى نادي بلازو ڤيرساتشي للشباب، ونادي بلازو ڤيرساتشي للصغار، حيث يتسنّى للأولاد الاستمتاع بأحدث ألعاب الفيديو، والألعاب الافتراضية، وأجهزة محاكاة القيادة، وتذاكر الدخول إلى حديقة لاجونا المائية.

و«آي إم جي عالم من المغامرات»، وهي أوّل مدينة ملاهٍ في دبي، تشمل الأفعوانيات والألعاب المشوّقة التي ترفع مستوى الأدرينالين، إلى جانب ألعاب مشوّقة من وحي شخصيّات الرسوم المتحرّكة، من إنتاج «كارتون نتورك»، وأبطال مارفل الخارقين، والوادي المفقود – مغامرة الديناصور. وعرض الإقامة العائلية الحافلة بالتسلية والمرح – 999 درهماً.

عرض المسّاج الكلاسيكي، لإزالة التوتّر من الجسم، والدخول إلى المسبح – 275 درهماً إماراتياً (يسري العرض لغاية 31 أغسطس).

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