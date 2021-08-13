شراكة بين «مزرعة الرميلة» ومنتجعات العنوان في الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مسؤولون رسميون في مزرعة الرميلة، أن شركة إنتاج الألبان الإماراتية والتي مقرها الفجيرة، ستبدأ بتزويد منتجع العنوان بيتش بالفجيرة، بمنتجات ألبانها المتميزة والمعروفة بجودتها العالية. يدير المنتجع الذي تم افتتاحه حديثًا مجموعة إعمار للضيافة. مجموعة «العنوان للفنادق والمنتجعات» والتي مقرها دبي، هي علامة لسلسلة من الفنادق الرائدة وخدمات الضيافة الفاخرة للنزلاء.

وقال عبد الله طالب، المدير العام لمزرعة الرميلة، قائلًا: «تشكّل هذه الشراكة مع فندق العنوان فرصة ذهبية لنا لتقديم منتجاتنا المتميزة للعملاء الذواقة الذين يفضّلون الجودة، ونحن على ثقة تامة أن منتجات الألبان الطازجة التي تقدّمها مزرعة الرميلة ستفوق التوقعات العالية لنزلاء المنتجع الجديد».

يقع منتج العنوان بيتش الفجيرة في سفوح جبال الحجر المعروفة بمناظرها الخلابة المطلة على خليج عُمان. هذا وقد افتتح المنتجع أبوابه رسميًا في 15 يوليو. كما أبرم فندق العنوان ومزرعة الرميلة اتفاقية الشراكة في حفل رسمي أقيم في المزرعة في 27 من الشهر نفسه.

فبعد بحث طويل عن أفضل منتجي الألبان المحليين لتقديم منتجاتهم لضيوف الفندق، وقع اختيار فندق العنوان على مزرعة الرميلة كأفضل خيار. هذا وقد نجحت مزارع الرميلة في السنوات الثلاث الماضية في ترسيخ مكانتها الريادية في الفجيرة كمنتج مُهم للحليب الطازج والزبدة والآيس كريم.

وأضاف طالب: «هذه شراكة إيجابية وواعدة لجميع الأطراف. فمن ناحية، سيوفّر منتجع العنوان الجديد لضيوفه المتميزين أفضل منتجات الألبان التي تقدمها دولة الإمارات. ومن ناحية أخرى، ستتاح لنا فرصة عرض مجموعة منتجاتنا لفئة جديدة من العملاء في هذا المنتجع الفاخر».

تستخدم مزرعة الرميلة منذ عام 2018 حليب أبقار جيرسي المحلية لإنتاج منتجات الألبان المختلفة، وهي سلالة من الأبقار المعروفة بحليبها اللذيذ والغني بالكالسيوم. كما يتم مراعاة استخدام أفضل المكونات في منتجات مزرعة الرميلة، والتي لا تحتوي على أي مواد مضافة أو مواد حافظة. تجدر الإشارة إلى أن مزرعة الرميلة تدير حاليًا اثنين من الكافيهات الشهيرة على الساحل الشرقي في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.

كما تقدّم الكافيهات منتجات المزرعة مع أصناف من القهوة المتخصصة، حيث يتمكن العملاء المحليون وزوار البلاد من الاستمتاع بالحليب المخفوق الشهير (Milkshake) للمزرعة والآيس كريم وكذلك اللبن.

واختتم طالب حديثه قائلاً، «نزوّد منتجاتنا حاليًا لعدد متزايد من الفنادق والمطاعم، وهنالك طلب كبير عليها في مختلف سلاسل السوبرماركت في الدولة. كما تعزّز هذه الشراكة الجديدة مع فندق العنوان من مكانتنا في السوق وتؤكد أن مزرعة الرميلة نجحت في تحقيق رؤيتها بأن تصبح العلامة التجارية المفضلة لمنتجات الألبان في الساحل الشرقي.

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