مفاجآت صيف دبي.. السعادة تتواصل

المصدر: دبي - البيان

تواصلت فعاليات مفاجآت صيف دبي لتهدي زوار الإمارة والمقيمين فيها السعادة في عطلة نهاية الأسبوع عبر باقة رائعة من أفضل صفقات التسوق والتخفيضات الاستثنائية وفعاليات الترفيه العائلي التي تطلق أجواء المغامرة لدى الأطفال وغيرها الكثير ضمن دورتها الـ24 مع تقديم الكثير من المفاجآت والتجارب لإسعاد زوار الوجهات الشهيرة في الإمارة.

وتواصل مراكز التسوق في دبي تقديم أفضل الصفقات وإمتاع الزوار بباقة من العروض الترفيهية العائلية لترطب حرارة الطقس بأجمل الفعاليات والمسابقات، فيما تتواصل الجوائز القيمة والسحوبات العينية لتهدي سعداء الحظ أجمل التجارب، فيما تهدي عروض مدينة الذهب المتسوقين 3 خيارات للاستمتاع بالمجوهرات الرائعة مع قسائم شراء بقيمة 10000 درهم.

ويتضمن العرض الأول تخفيضات تصل إلى 50 % على رسوم تصنيع مجموعات مختارة من المجوهرات، فيما يشمل العرض الثاني تخفيض 75 % على أسعار مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ والساعات ويقدم العرض الثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة تزيد على مبلغ محدد.

وتعزز مفاجآت الصيف ، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة ترحب بالجميع، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة في الفعاليات بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

ويقدم عرض مدينة الذهب من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين ثلاث طرق للاستمتاع بالمجوهرات الرائعة مع قسائم شراء بقيمة 10000 درهم. ويتضمن العرض الأول تخفيضات تصل إلى 50 % على رسوم تصنيع مجموعات مختارة من المجوهرات.

فيما يشمل العرض الثاني تخفيض 75 % على أسعار مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ والساعات. ويقدم العرض الثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة تزيد على مبلغ محدد.

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