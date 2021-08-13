نخلة جميرا تستعد لاستقبال 1066 وحدة سكنية وفندقية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تسارعت أعمال إنجاز مشروع «سفن بالم»، الذي يضم مباني موصولة بجسر «سكاي» ويقع إلى جوار مول النخلة في نخلة جميرا بدبي، وتقوم بأعمال تشييد المشروع شركة ايرولينك لمقاولات البناء، ويحمل بصمة عمرانية وضعتها شركة «كونين إنكوربوريتد للاستشارات».

تم إطلاق المشروع في سبتمبر 2017، بدأ البناء في سبتمبر 2018 وكان يحمل اسم «سفن رزيدنسز» إلا أن التسمية تغيرت إلى «سفن بالم» في نوفمبر 2019، وكان من المفترض إنجازه قبل عامين إلا أن تداعيات الجائحة دفعت بتاريخ الإنجاز إلى العام الجاري أو بداية العام المقبل.

يتألف المشروع من مبنيين يضم كل منهما 14 طابقاً ويحتوي الهيكل السفلي للمبنيين على طابقين سفليين مخصصين لمواقف السيارات، وسيضم المشروع برمته ما يقدر بـ 1066 وحدة سكنية وفندقية، وتضم المباني استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.

تتراوح أحجام الشقق من 302 إلى 499 قدمًا مربعة للاستوديوهات، و 500 إلى 874 قدمًا لسرير واحد، و 1032 إلى 1151 قدمًا لسريرين، و 1540 إلى 1707 أقدام لثلاثة أسرة.

وتشمل مرافق المشروع مسبحًا لا متناهيًا على السطح وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومنافذ للأطعمة والمشروبات وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وفي أغسطس 2019، أطلق مطور المشروع حملة ترويجية تقدم رسومًا دراسية مجانية لطفل واحد في أكاديمية دبي هايتس للمستثمرين الذين يشترون العقارات في المشروع.

يضم المشروع فندقاً تديره «ماينور» ويتمتع بمميزات فاخرة كالنوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف ومساحات معيشة تفاعلية و«تيراس» خاص يطل على نخلة جميرا والخليج العربي. وأتاح المطور حلول تمويل من 7 بنوك وطنية وأجنبية لتشجيع المستثمرين.

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