جناح جامعة الدول العربية في إكسبو.. عالم متكامل

المصدر: دبي - بشار باغ

يركز جناح جامعة الدول العربية في «إكسبو 2020 دبي» على رصد كيف سيحقق العالم العربي كامل إمكاناته ويوفر للزوار فرصة للانطلاق في مسيرة عبر سبعة عقود من الإنجاز العربي والالتقاء معاً للعثور على «مفاتيح» أمة عربية متكاملة ومزدهرة وفقاً لصفحة الجناح على الموقع الإلكتروني لإكسبو دبي.

وسيتيح الجناح لزواره في موقعه ضمن منطقة الفرص السفر عبر الزمن على مدار سبعة عقود والاستمتاع بالموسيقى العربية من مختلف البلدان والأزمنة بالإضافة إلى فرصة التعرّف إلى ما كان عليه الحال عند إرسال رسالة بالبريد، من الماضي إلى المستقبل.

وسيتمكن الزوار من اكتشاف رياضيين عرب مشهورين، ولعب لعبة ذاكرة، والالتزام بالتغيير الإيجابي.

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