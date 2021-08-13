7940 مستفيداً من مبادرات «عجمان للمسؤولية المجتمعية» 2020

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذ مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية عدداً من المشاريع والمبادرات النوعية بمجال المسؤولية المجتمعية، بهدف الدعم والمساندة لعدد كبير من أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات، وبما يواكب تحقيق أهداف المؤشر الاستراتيجي لحكومة عجمان بتعزيز دور الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص تجاه المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع والمبادرات خلال العام الماضي 7940 مستفيداً.

ويعمل المركز منذ إنشائه عام 2015 كحلقة وصل بين قطاع الأعمال والمستثمرين في إمارة عجمان من جهة، والفئات المستهدفة من مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من جهة أخرى، كما يقدم المركز الموارد والتوجيهات والتدريب المعني بهذا المجال، لضمان الترويج الأمثل له واستمراريته في المجتمع، لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

مبادرات مجتمعية

وقال ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي للمركز، من أبرز المبادرات المجتمعية التي قام بها المركز في عام 2020 مبادرة توزيع كسوة الشتاء بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد الخيرية و«sock factory» والتي استفاد منها 6240 شخصاً، إلى جانب مبادرة توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية و«أباريل جروب» التي تم تقديمها لـعدد 1700 طالب وطالبة، أيضاً أطلق المركز مبادرة توزيع منتجات مصنع الجوارب على العمال في منطقة عجمان الحرة بالشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وكل من تك جروب وإيمز جروب.

وشارك المركز في تنفيذ مبادرة ستعود الحياة للسودان، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومركز جراند سنترال بعجمان، بهدف جمع التبرعات العينية لتخفيف معاناة الأشقاء في السودان وبمشاركة واسعة من أفراد المجتمع، حيث قدمت المبادرة الملابس والألعاب بالإضافة لتبرعات نقدية.

مبادرات ومشاريع

وذكر أن استراتيجية مبادرات ومشاريع المركز تنصب في تحقيق أهداف رئيسية تم وضعها بما يترجم جهود وخطط حكومة عجمان، نحو بناء مجتمع متماسك وداعم لجميع أفراده ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص وقطاع النفع العام، لتحقيق رؤية إمارة عجمان «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

وأشار إلى أن هذه الأهداف تتلخص في تتبع ورصد تطورات برامج المسؤولية المجتمعية في الإمارة، وتوفير التدريب وبناء القدرات بهذا المجال. ورفع قيمة الفائدة والإنجازات المحققة من خلال عقد الشراكات بين الأطراف المعنية بمجال المسؤولية المجتمعية لبناء قطاع استثماري مسؤول ومستدام، وقد نجح المركز في أن يحقق هذه الأهداف من خلال تنفيذ جملة من المشاريع والمبادرات.

كما نظم المركز عدداً من الزيارات المتبادلة بين المركز وكل من طلبة جامعة عجمان، ومصنع مول شاند للصناعات التحويلية، إلى جانب مصنع الإمارات للفلاتر، ومصنع تيم للأثاث.

ومصنع التمور الملكية. وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، أبرزها ورشة عمل الابتكار في مجال المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع كواليتي ميترز، بهدف توعية القطاع الخاص بأهمية إطلاق مبادرات فعالة وفق آليات تعزز استفادة أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع. وورشة عمل الابتكار في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي شارك فيها 30 مشاركاً وتم منحهم شهادات متخصصة من المركز.

شراكات وتعاون

وأكد حرص المركز على تنويع شراكاته المحلية مع الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام، وكذلك الجهات المعنية بمجال المسؤولية المجتمعية من خارج الدولة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوقوف على مبادرات رائدة تواكب خطة المركز وأهدافه لخدمة الفرد والمجتمع، وتتمثل شراكات المركز المحلية مع دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية في عجمان، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية.

ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية بيت الخير، وجمعية الإحسان الخيرية، إلى جانب مجموعة واسعة من الشركاء ومنهم جامعة عجمان، وكلية المدينة الجامعية، ومستشفى عجمان التخصصي العام، وتك جروب، ومجموعة إيمز، وسكتشرز.

وفندق باهي قصر عجمان، ومصنع سوكس فاكتوري، ومركز جراند سنترال عجمان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وفندق فيرمونت عجمان، ومنزل، وشركة الميدان المستدام، كما يرتبط المركز بشراكات خارجية ومنها مركز المسؤولية المجتمعية للشركات في السويد.

مشاريع متخصصة

ولتعزيز الدور المجتمعي لمصانع ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيعها على تنفيذ مشاريع ومبادرات مجتمعية مشتركة من خلال أطر ومفاهيم واضحة، بالإضافة إلى نشر المفاهيم والمبادئ الرئيسية للمسؤولية المجتمعية للقطاعين الخاص والعام، قام المركز بتنفيذ مجموعة من المشاريع المتخصصة بمجال المسؤولية المجتمعية، ومنها مشروع دليل المسؤولية المجتمعية 2020، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات القطاع الخاص لوجود دليل استرشادي لممارسات المسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان.

كذلك أجرى المركز دراسة استقصاء الواقع المسح الميداني، والتي سعت إلى رصد وفهم حجم المسؤولية المجتمعية في عجمان، والمساهمة في رسم وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال، إلى جانب تشكيل خطط بعيدة المدى للمسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال في الإمارة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

خطط 2021

وأشار إلى أن جهود المركز أسهمت في تحقيق المؤشر الاستراتيجي للإمارة والصادر من المجلس التنفيذي بالوصول إلى نسبة 1% من المنشآت الاقتصادية التي لديها نشاطات تتعلق بالمسؤولية المجتمعية من 2019 الى2021، بحيث استطاع المركز الوصول إلى ما نسبته 1.18% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، الأمر الذي يعكس جهود المركز ودوره الرائد في توجيه وتحفيز منشآت القطاع الخاص بالمشاركة في مجال المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنفيذ برامج فعالة.

كما يتطلع المركز إلى رفع نسبة المنشآت المساهمة في مجال المسؤولية المجتمعية بالإمارة من خلال التحفيز لإطلاق مبادرات مجتمعية أو قياس حجم المبادرات من قبل الشركات في القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك وضع المركز قائمة متجددة من المشاريع والمبادرات والملتقيات.

اليوم الصحي

وتتضمن القائمة مبادرة اليوم الصحي للعمال، للقيام بفحوصات مجانية للعمال في إمارة عجمان مرتين سنوياً، بالتعاون مع المستشفيات، والعيادات والصيدليات، أيضاً مبادرة يد واحدة مع أصحاب الهمم، والتي تهدف إلى التعرف إلى احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم من الدارسين في جامعات إمارة عجمان والتنسيق بين الجامعات لتوفير احتياجاتهم.

بالإضافة إلى إطلاق خدمة مستشارك في المسؤولية المجتمعية، والتي تهدف إلى تقديم خدمة مجانية للقطاع الحكومي والخاص وجهات النفع العام، للرد على الاستفسارات العامة بخصوص مبادرات المسؤولية المجتمعية في عجمان من خلال الموقع الإلكتروني.

وبهدف عقد لقاء دوري لممثلي القطاع الخاص للتواصل ومناقشة التحديات التي تواجههم في تنفيذ المبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، يستهدف المركز تنظيم اللقاء الدوري للمسؤولية المجتمعية، وملتقى عجمان الافتراضي للمسؤولية المجتمعية، الذي يستعرض أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دولة الإمارات وخارجها.

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