146.1 % نمو أرباح «جي إف إتش» النصفية إلى 37.04 مليون دولار

المصدر: (المنامة ـ البيان)

سجلت مجموعة جي إف إتش المالية، ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بلغ 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول مقارنة بما مقداره 15.05 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، بارتفاع نسبته 146.1 %.

ويعزى النمو المحقق إلى زيادة أنشطة الخزينة والأداء القوي لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الفترة 1.21 سنت مقارنة بما مقداره 0.45 سنت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020. فيما بلغت قيمة مجموع الإيرادات ما مقداره 181.01 مليون دولار بارتفاع بنسبة 23.5%. تأتي هذه الزيادة تماشياً مع الأداء القوي والمساهمات المحققة عبر كل من أنشطة الأعمال الرئيسية للمجموعة.

وبلغت قيمة إجمالي حقوق المساهمين 0.94 مليار دولار بارتفاع بنسبة 2.4% من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020. بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.06 مليارات دولار مقارنة بما مقداره 6.59 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 7.1%.

ارتفعت قيمة الربح الصافي الموحد بنسبة 116.5% ليصل إلى 44.15 مليون دولار مقارنة بما مقداره 20.39 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة ما مقداره 136.87 مليون دولار بارتفاع بنسبة 8.5% من 126.14 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020.

الربع الثاني

وعلى صعيد الربع الثاني، سجلت الشركة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 20.92 مليون دولار خلال الربع الثاني بارتفاع 109.8%، مقارنة بما مقداره 9.97 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2020. ويعكس هذا الارتفاع الأداء القوي الذي تحقق عبر خطوط أعمال المجموعة رغم التأثير المستمر لوباء كوفيد 19 على مستوى العالم.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثاني 0.68 سنت مقارنة بما مقداره 0.30 سنت خلال الربع الثاني من عام 2020. وبلغت قيمة مجموع الإيرادات ما مقداره 90.62 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 77.07 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020، بارتفاع بنسبة 17.6%.

بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثاني 24.81 مليون دولار مقارنة بما مقداره 13.60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع بنسبة 82.3%. شملت المساهمات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2021 الدخل المحقق من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار والاكتتاب، الدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة.

بالإضافة إلى مساهمات أكبر من حصتها المتزايدة التي استحوذت عليها خلال الربع، في المصرف الخليجي التجاري، الذي يمثل شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ما مقداره 65.82 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ63.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع بنسبة 3.7%.

نتائج قوية

قال جاسم صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، «سعداء جداً بالنتائج القوية التي تحققت والارتفاع الكبير في الدخل والأرباح خلال الفترة.

بالرغم من التحديات المستمرة في ظل تفشي الوباء، فإننا فخورون بالمساهمات والتقدم الذي حققناه عبر كل خط من خطوط أعمالنا. خلال الفترة، واصلنا السعي لإيجاد معاملات فريدة من خلال نشاطنا للصيرفة الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا وتم الاكتتاب فيها بنجاح من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع والفرص المدرة للدخل.

كما قمنا بزيادة حصتنا في شركتنا التابعة المختصة بنشاط الصيرفة التجارية، وواصلنا تنمية نشاط الخزينة للمجموعة. ومن خلال أدائنا الذي يمضي من قوة إلى قوة، فإننا نركز على تحقيق مزيد من النمو وتحقيق القيمة لمساهمينا خلال الفترة المتبقية من عام 2021».

نجاح متواصل

وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «تعكس نتائجنا للربع الثاني والنصف الأول من العام النجاح المتواصل لاستراتيجيتنا وتركيزنا على النمو والتنويع والتوسع عبر كافة خطوط الأعمال الرئيسية والجغرافيات للمجموعة.

ومما أسهم في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الدخل، المساهمات المحققة من نشاط الصيرفة التجارية، إدارة الاستثمارات والدخل المتعلق بالتمويل ومحافظ القروض المملوكة من قبل المجموعة. كما استفدنا بشكل كبير من بيع استثمارات الأسهم الخاصة ودخل الخزينة المحقق من الصكوك، السندات والدخل الثابت، الذي يعد جزءاً سريع النمو من نشاطنا ومساهماً فعالاً في تحسن الدخل والربحية المحققة خلال الفترة. نتطلع إلى البناء على هذا الزخم في الفترات المقبلة وتعزيز مجموعتنا القوية من الفرص الاستثمارية الواعدة».

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