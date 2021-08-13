«آفاق للتمويل» تعلن أسماء الفائزين بالسحب الشهري

المصدر: (دبي - البيان)

تستمر شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، في تقدير ولاء عملائها من الأفراد والشركات، من خلال منحهم جوائز قيّمة، بينها سيارات والكثير من الجوائز التقديرية، حيث أعلنت عن الفائزين في السحب الشهري السادس من «سحوبات».

ووجه راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، الشكر للأفراد والشركات الدائمين والجدد المشاركين في السحب، وهنّأ الفائزين منهم بجوائز السحب السادس، قائلاً: «يوم أطلقنا منتج «سحوبات» الفريد من نوعه في عالم شركات التمويل الإسلامي، في أواخر شهر يوليو من العام الماضي، قصدنا التعبير عن تقديرنا للشركات والمؤسسات التي نعتزّ بكونها ضمن لائحة عملائنا، وتشجيعها على الاستثمار الشفاف والمجزي والمتوافق مع أحكام الشريعة.

والذي يوفّر لها الكسب بمعدّلات ربح تنافسية، إلى جانب فرص المشاركة في سحوبات شهرية وربع سنوية، تتيح لها كسب سيولة نقدية إضافية تسهم في توسعة مشاريعها، وتساعدها في الظروف التي تستدعي الدعم، كما تمنح الشركات التي تمتلك ودائع استثمارية بصيغة الوكالة أرباحاً مجزية، بالإضافة إلى فرص كسب سيولة نقدية إضافية تسهم في دعم أعمالها بطرق متعددة».

ولفت القبيسي إلى الإقبال المتزايد من الشركات على المشاركة في «سحوبات»، معتبراً ذلك بمثابة الدليل الساطع على أن هذا المنتج الفريد حقق الأهداف المرجوّة منه، ولا يزال يحظى بإقبال ملحوظ، ويلقى انتشاراً واسعاً في الأوساط التي يستهدفها. كما أشاد بنجاح فريق «آفاق» في خلق فرص للشركات الصغيرة لإيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة.

وبالتالي الكسب بمعدلات ربح تنافسية، بالإضافة إلى فرص المشاركة في سحوبات شهرية وربع سنوية، وأكد مواصلة «آفاق» على إطلاق منتجات وخدمات رائدة تصبّ في خدمة العملاء وتثري تجربتهم في عالم التمويل.

وأشار إلى أن منتج «سحوبات» يقدم لعملاء «آفاق» فرصة الادخار بنظام وديعة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة، كما يسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية.

محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، هنّأ بدوره الفائزين بالسحب الشهري السادس من «سحوبات»، مذكراً أنه بمجرّد أن تستثمر الشركات في منتج «سحوبات»، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية وربع سنوية، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة.

حيث سيكون هناك 10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بقيم نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة، مع الإشارة إلى إجراء 3 سحوبات إضافية في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2021.

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