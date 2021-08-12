القرية العالمية تعلن موعد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها 26

المصدر: البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تواريخ الحجز المسبق ومبيعات باقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها 26. وقد درجت العادة في كل موسم، أن تقوم الوجهة بإطلاق باقات كبار الشخصيات، التي تحتوي على مجموعة من الميزات التي ترتقي بتجارب الضيوف في القرية العالمية. وتشهد هذه الباقات عادة اقبالاً استثنائياً، حيث تنفد بعد ساعات قليلة من إطلاقها، وتشتمل على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات وتذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، إضافة إلى بطاقات الروائع التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®️ الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحضور العرض الشيّق والذي تتميز به الوجهة. وسيشهد الموسم الجديد، إطلاق الباقة الماسية الجديدة، بالإضافة إلى ميزات جديدة ترتقي بتجارب كبار الشخصيات في القرية العالمية. ونظراً للإقبال الشديد المتوقع هذا العام، أطلقت القرية العالمية بالتعاون مع فيرجن ميغاستور، ميزة الحجز المسبق لعدد محدود من الباقات، اعتباراً من يوم السبت 28 أغسطس، واتمام عملية الشراء مباشرة يوم السبت بتاريخ 4 سبتمبر.

وسيتم طرح الباقات حصرياً عن طريق الموقع الإلكتروني لفيرجن ميغاستور: www.tickets.virginmegastore.me/ae. وفي إطار حرصها على راحة العملاء، قامت فيرجن ميغاستور بتحسين خدمات البيع وآلية الطابور الافتراضي لتسهيل عملية شراء الباقات عبر موقعها. ومن المفضل، أن يقوم الضيوف بالتسجيل في الموقع، قبل انطلاق عملية البيع، لتجربة شراء أكثر سلاسة. وتتوفر باقات الموسم 26 بكميات محدودة، مع ميزات فريدة ذات قيمة استثنائية، ومن المتوقع أن يكون الطلب عالياً للحصول على الباقات من قبل ضيوف القرية العالمية.

وتعليقاً على إنطلاق المبيعات، قال مهند إسحاق، مدير أول - تجربة الضيوف في القرية العالمية: "يسعدنا مع اقتراب الموسم 26، الإعلان عن التفاصيل الخاصة بباقات كبار الشخصيات لهذا العام. وتحظى هذه الباقات بإقبال واسع النطاق لدى ضيوف القرية العالمية، حيث شهد الموسم الماضي، نفاد الباقات البلاتينية في غضون 40 دقيقة من إطلاقها، بينما نفدت الباقات الفضية في غضون ساعات فقط. ويسرنا التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير الباقات حصرياً عبر موقعهم الإلكتروني، ما يؤكد إلتزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا قبل الترحيب بهم في الموسم الجديد، عبر اعتماد منصات رقمية آمنة، لضمان توفير تجارب شراء سلسة. ونتوقع أن تشهد الباقات هذا الموسم، إقبالاً كبيراً نظراً لمجموعة المزايا والقيمة الاستثنائية التي سيتم الحصول عليها عند شراء هذه الباقات، لذا فإننا نشجع ضيوفنا على الاستفادة من ميزة الحجز المسبق الجديدة، والحرص على التسجيل في الموقع قبل إنطلاق عملية البيع، لضمان حصولهم على باقاتهم الحصرية والمحدودة العدد".

وتتوفر الباقات في أربع فئات هي الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية بكميات محدودة، حيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات. وتتضمن الباقة الماسية الجديدة ميزات استثنائية وجديدة، بما في ذلك خدمة غسيل السيارات وخدمة العتالة مع عربة تسوق وخدمة التاكسي للتنقل داخل القرية العالمية. كما تشمل باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم، المزايا المعتادة، مثل مواقف السيارات والمداخل الخاصة، والتجارب المخصصة لكبار الشخصيات في الوجهات الترفيهية للقرية العالمية، بالإضافة إلى خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان، تذكرة موسمية وتذكرة الدخول المتعدد لإكسبو 2020 دبي، ومجموعة من المزايا الأخرى التي يمكن استخدامها في دبي باركس آند ريزورتس وكلاً من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي.

وسيتمكن الضيوف من حاملي باقات كبار الشخصيات من الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة شحن بطاقات الروائع الخاصة بالباقة، وميزة الدخول عبر المسار السريع لجولات مختارة في منطقة كرنفال، مع مركز خدمات وإمتيازات مخصص لهم، وخدمة حجز الطاولات في مطاعم القرية العالمية، والحساب الخاص بكبار الشخصيات على تطبيق القرية العالمية حيث سيتمكن المستخدمين من الإطلاع والتحكم بالتذاكر والعروض الخاصة بهم وغيرها من الخدمات والميزات.

ومن جهته قال طارق مصور، نائب الرئيس للوسائط الإعلامية المتعددة في فيرجن ميغاستور: "يسعدنا مواصلة التعاون الاستثنائي مع القرية العالمية، كمنصة مثالية وشريك مفضل لتوفير باقات كبار الشخصيات سنوياً، ونتطلع للمشاركة في الموسم القادم بإيجابية كبيرة. وتوفر مجموعة الباقات لهذا العام خيارات جديدة وميزات فريدة، لتعزيز تجارب الترفيه الاستثنائية. ويعمل فريقنا بشكل مستمر مع فريق القرية العالمية لضمان تقديم أفضل التجارب الرقمية، على نحو يحاكي عالم الروائع الذي يشهده الضيوف من كافة أنحاء العالم".

سيتم تسليم الباقات للضيوف في أوائل أكتوبر قبل افتتاح الموسم في 26 أكتوبر، حيث يتوجب على الضيوف تسجيل باقاتهم عبر الموقع الالكتروني للقرية العالمية أو تطبيقهم الذكي لتفعيل محتويات الباقة. وتتميز عملية التسجيل ببساطتها، مع تمكين أصحاب الباقات من زيارة حساباتهم وإدارة تذاكرهم وعروضهم وامتيازاتهم عبر تطبيق القرية العالمية الحائز على جوائز عديدة.

وتتوفر الباقات الماسية بسعر 6,000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية17,000 درهم. وستتاح الباقة البلاتينية للبيع مقابل 2,400 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تبلغ قيمتها 12,000درهم. ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1,900 درهم وعلى الباقة الفضية مقابل 1,500 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها هاتين الباقتين 10,000 درهم و 5,000 درهم على التوالي. وتمت إعادة تصميم باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم على نحو شامل، مع تصنيف كل فئة بلون مختلف، بدءاً من تذاكر الدخول إلى ملصقات وتذاكر مواقف كبار الشخصيات، للتمييز بين التجارب التي توفرها الباقات المختلفة لكبار الشخصيات.

ينطلق الموسم الجديد في 26 أكتوبر 2021. وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم القادم لتمكين الضيوف من الاطلاع على التجارب الاستثنائية التي تنتظرهم في أكتوبر المقبل.

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