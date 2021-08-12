معهد التمويل الدولي: الإمارات في طليعة التعافي خليجياً

المصدر: دبي - سيد صالح

قال معهد التمويل الدولي، إن الإمارات والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وتوقع جابريس إيراديان كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى المعهد، أن تكون الإمارات قادرة على التوسع في وضعها المالي في 2021، في ضوء احتياطيها النقدي الوفير، وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيدعم بدوره قطاع البنوك في الدولة، من خلال تحسين مستوى السيولة، وارتفاع طلب القطاع الخاص على الائتمان.

وأوضح أن اقتصاد الإمارات، يحقق تعافياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة.

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