«اتصالات» تدعم قرار إغلاق شبكة الجيل الثاني

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت «اتصالات» دعمها لإعلان هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نهاية 2022 موعداً لإغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في الإمارات، بما ينسجم مع جهود «اتصالات» المتواصلة لتحديث وترقية الشبكات.

ونوهت «اتصالات» إلى أن خطة إغلاق شبكة الجيل الثاني تتماشى مع استراتيجيتها ورؤية الإمارات 2030 لتحقيق أهداف الدولة على صعيد التحول الرقمي؛ بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الدولة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وتحرص «اتصالات» على تأمين الانتقال السلس خلال هذه المرحلة وتوعية كل العملاء بما فيهم الأفراد وقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حول إغلاق شبكة الجيل الثاني وتأمين الأجهزة الداعمة للشبكات الأكثر تطوراً مثل الجيل الرابع والخامس.

وتقوم «اتصالات» بالتنسيق مع القطاعات التي ما زالت تستخدم شبكة الجيل الثاني للاتصال بين الأجهزة بتقنية الاتصالات بين الأجهزة (M2M) مثل قطاعات النقل، وأجهزة تتبع المركبات، وأجهزة الدفع المتنقلة، ليتم توفير عروض لترقية الأجهزة واستبدالها لتدعم الأجيال المتقدمة من الشبكات مثل الجيل الرابع 4G وشبكة LTE CATM1 IoT، الأمر الذي سيشكل فارقاً كبيراً لما تتميز به هذه الشبكات من سرعات هائلة في تحميل البيانات وبزمن استجابة أقل.

ويهدف إغلاق شبكة الجيل الثاني إلى مواكبة التطور الرقمي الذي يشهده قطاع الاتصالات عبر الاستفادة من الترددات والنطاقات التي تشغلها شبكة الجيل الثاني وتخصيصها إلى الشبكات الأكثر تقدماً.

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