«مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي» في دبي 12 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الجهة المنظمة لـ «مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي 2021» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في دبي. ويهدف الحدث الذي يترقبه قطاع الترفيه البحري إلى تحفيز نمو هذا القطاع في الإمارات، إضافة إلى دعم اقتصاد دبي.

ويتولى تنظيم الحدث، الذي يستمر لثلاثة أيام (12 - 14 أكتوبر) «جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بدعم من عدد من المؤسسات والهيئات الكبرى مثل شركة «مراسي بي آند أو»، و«دبي للسياحة»، و«دي مارين دبي هاربر مارينا»، ويجمع المؤتمر تحت مظلته ممثلين لما يزيد على 200 من كبار مشغلي المراسي ونوادي اليخوت، وموردي البنية التحتية للمراسي، وشركات الخدمات البحرية، إضافة إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم.

وأسهم تنظيم المؤتمر في وقت قريب من بدء إكسبو دبي، في زيادة الاهتمام من أكبر الجهات الفاعلة في قطاع الرياضات البحرية للمشاركة فيه، ما أدى إلى استقطاب عدد كبير من أصحاب اليخوت والعاملين في قطاع الترفيه البحري من جميع أنحاء العالم، ممن يتطلعون للمشاركة في الفعاليات التي تسمح بالحضور الشخصي، بعد أكثر من عام على حضور اللقاءات افتراضياً.

وقال جون بول، رئيس جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لعبت جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورًا رئيسًا في توحيد مجتمع القوارب المحلي والعاملين في صناعة الترفيه البحري. وبصفتنا الجهة المنظمة لـ «مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي» هذا العام، نسعى للإسهام في ترسيخ مكانة هذا الحدث العالمي.

ونبذل جهودًا كبيرة، بالتعاون مع أكبر الجهات الفاعلة بالقطاع لتشجيع تطوير قطاع السياحة الترفيهية البحرية محليًا وإقليميًا، والتي تأثرت كثيرًا نتيجة الجائحة. وسيساعد المؤتمر في عقد شراكات مهمة لدعم زيادة الطلب على البنية التحتية للمراسي في الإمارات والمنطقة».

بيئة آمنة

بهدف تنظيم الحدث في بيئة آمنة والحفاظ على سلامة جميع المشاركين، يؤكد المنظمون الالتزام بأعلى التدابير الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19» التي اعتمدتها حكومة دبي والتي تشمل مراعاة التباعد لمسافة مترين على الأقل وارتداء الكمامات. ويتعين على المشاركين تقديم دليل يفيد حصولهم على جرعتي لقاح ضد «كوفيد 19».

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