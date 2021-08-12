تباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة تتجاوز 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث انخفض مؤشر سوق دبي قليلاً مع تعرض أسهمه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، في وقت صعدت فيه قطاعات العقار والنقل والاستثمار والخدمات والتأمين لتدعم تماسك الأسهم، بينما عاود سوق أبوظبي الصعود بدعم رئيسي من القطاعات القيادية، فيما يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات عن النتائج النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي ونحو 128 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 388 مليون سهم، موزعة بواقع 102 مليون سهم في دبي ونحو 286 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 7508 صفقات.

سوق دبي

تراجع سوق دبي 0.07% ليصل إلى 2814 نقطة بضغط هبوط أسهم قطاع البنوك 0.74%، كما هبط قطاع الاتصالات 1.05%. وصعد قطاع العقار 0.64%، كما صعد قطاع النقل 0.92% .

وصعد الاستثمار 0.02% بارتفاع «شعاع كابيتال» 0.65%، كما صعدت أسهم قطاعي التأمين 0.21% والخدمات 2.11%.

وتصدر «العربية للطيران» النشاط في سوق دبي مستقطباً 21 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 15 مليوناً. وحقق سهم «السلام القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14%، تلاه «تكافل الإمارات» 11%، ثم «الإثمار القابضة» 9%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.8%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.47% ليغلق عند 7594 نقطة، بدعم صعود قطاع الاستثمار 2.5% حيث ارتفع «العالمية القابضة» 2.76%، و«ألفا ظبي» 1.78% و«الواحة كابيتال» 4.6%. وصعد قطاع العقار 0.61%. كما صعد قطاع الاتصالات 0.38%.

وهبط قطاع البنوك 0.76%، كما نزل قطاع الطاقة 0.4%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 323 ملايين درهم، تلاه «الدار» 276 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 237 مليوناً. وحقق «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» أكبر وتيرة صعود بنحو 13.7%، تلاه «مخازن زي» 13.4%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

اجتماع

وافق مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف»، خلال اجتماعه أمس، على البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو. ووافق المجلس على تقارير ومحاضر اللجان، واطلع على تقرير الإدارة التنفيذية للشركة، وملخص الأداء عن الربع الثاني 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز