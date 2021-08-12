تفوق عالمي: 10.6 ملايين مسافر عبر مطار دبي خلال النصف الأول 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلن مطار دبي الدولي، عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي، مع بلوغ عددهم 10.6 ملايين مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية، بأن يشهد المطار، نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الجاري، مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي، من بعض الدول الأفريقية والآسيوية.

وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة جائحة «كورونا»، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم.

ووفقاً لأحدث أرقام مجلس المطارات الدولي، لا يزال مطار دبي، أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بالنسبة للمسافرين الدوليين، بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي، لحركة المرور السنوية في 2020، كما يتقدم المطار بشكل كبير، على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين، باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسة لـــ 60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام، بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية، لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة، وهي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم».

وأضاف: في يوليو الماضي، شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في دبي، خلال الأشهر المقبلة، مثل معرض إكسبو، ومعرض دبي للطيران، تبدو التوقعات لعام 2021، من حيث عدد الركاب واعدة للغاية.

وأوضح بول غريفيث، أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى «القائمة الصفراء»، ورفع قيود السفر في الإمارة، حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من 4 دول في شبه القارة الهندية، بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية، نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي الرائد عالمياً، والإدارة الناجحة للوباء العالمي. وأضاف غريفيث أن المؤشرات تزيد من التوقعات الإيجابية، ونتطلع لشيء مثل 56 مليون بالنسبة للعام المقبل.

حقائق وأرقام

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي 4.9 ملايين مسافر في الربع الثاني من 2021، بينما استمرت الأرقام في الارتفاع، لتبلغ 10.6 ملايين خلال النصف الأول من ذات العام، ورغم حدوث انخفاض بنسبة 40.9 %، يخدم مطار دبي حالياً 68 % من الوجهات العالمية، موزعة على 94 % من البلدان حول العالم، وتشغيل ما يقارب 70 % من شركات الطيران التابعة لها.

وسجل مطار دبي 99،392 رحلة طيران خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية 0.9 %، بسبب انخفاض القاعدة الناتجة عن تأثير التعليق الجزئي للعمليات من 25 مارس إلى 7 يوليو في 2020.

شحن قياسي

وواصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019. حيث سجل مطار دبي الدولي 571،568 طناً من الشحن في الربع الثاني من العام، ما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية 27.7 %.

أهم الوجهات

واصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي، من حيث عدد حركة المرور، حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 700،074 مسافراً، تليها روسيا (406،209 مسافرين)، ومصر (401،361 مسافراً).

كما ارتفعت أعداد المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا، والسعودية. وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور، أديس أبابا (354،804 مسافرين)، تليها القاهرة (345،886 مسافراً)، وموسكو (344،175 مسافراً).

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