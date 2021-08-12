67 مليار درهم تجارة دبي مع الهند في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الهند 67 مليار درهم في النصف الأول 2021، وكانت حققت 89 مليار درهم العام الماضي. وهي تجارة متنوعة تشمل مختلف البضائع التجارية وفي مقدمتها الذهب والمجوهرات والألماس والسيارات والهواتف والزيوت البترولية، ما يظهر مدى أهمية دبي كسوق رئيسي للتجارة الهندية ومركز متقدم لهذه التجارة مع العالم.

واستقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ك.كاليموتو قنصل الاقتصاد والتجارة بالقنصلية العامة الهندية في دبي لبحث سبل التقدم في تيسير التجارة المتبادلة بين دبي والهند والعمل على تطوير حركة السياحة والتجارة بينهما دعماً لازدهار التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية الهند.

وقال أحمد محبوب مصبح: نحرص على تعزيز التعاون مع القنصلية العامة الهندية في دبي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لدبي وتأتي في مركز الشريك التجاري العالمي الثاني للإمارة.

وأضاف: «تنفتح آفاق جديدة لتطوير التجارة مع الهند خلال السنوات المقبلة مستفيدة من الزخم الكبير المنتظر أن تشهده الحركة التجارية الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي مع تنظيمها لمعرض إكسبو والذي يُعد أهم حدث تجاري واقتصادي عالمي وسيعطي اندفاعة قوية لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة «كوفيد 19»، ولذلك نعمل في جمارك دبي على مواكبة المعرض ودعمه بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للمشاركين فيه من خلال قناة جمركية ذكية طورناها خصيصاً لخدمة المشاركين في إكسبو».

اتفاق

تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد مقارنة معيارية بين جمارك دبي وجمارك الهند للتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة لديهما وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة منها في تطوير العمل الجمركي في دبي والهند.

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