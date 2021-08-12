150 روبوت لمساعدة زوار «إكسبو 2020»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

قالت صحيفة «تشاينا ديلي» إن شركة «ترميناس جروب» الصينية للحلول التقنية الذكية طورت نحو 150 روبوت قابلة للبرمجة للاستخدام في «إكسبو 2020 دبي»، الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر 6 أشهر.

وأضافت الصحيفة إن الروبوتات ستتولى مساعدة زوار جناح الفرص، وتزويدهم بخدمات الضيافة، والتفاعل معهم والمشاركة في الأداء أثناء الفعاليات. والروبوتات تعتمد في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء، وتتمتع بخصائص تقنية متقدمة عدة كالشاشات متعددة اللمس، التفاعل الصوتي وتحديد مواضع الأشياء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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