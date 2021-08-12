ارتفاع أرباح «الياه سات» النصفية %28

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية لتشغيل الأقمار الصناعية»، نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو. وفي أول إعلان لها بعد استكمال اكتتابها العام الناجح في 14 يوليو، كشفت الشركة عن تسجيل أداء مالي قوي بالنصف الأول 2021، وحققت أداء مميزاً في جميع قطاعاتها التشغيلية.

وأبرمت «الياه سات» في يونيو، اتفاقية لمدة 15 عاماً مع جهة حكومية في الإمارات، لتوفير خدمات القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4»، ما يضيف أكثر من 2.5 مليار درهم إلى التزامات العقود التي ربحتها الشركة، ليصل مجموعها إلى أكثر من 7.7 مليارات درهم حالياً.

وتعزز الاتفاقية الجديدة، الوضع المالي للشركة، وتضمن تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية، والتي تؤكد سياستها المعتمدة لتوزيع الأرباح. كما حافظت الشركة على معدل مرتفع للتحويلات النقدية، بأكثر من 95 % للفترة المنتهية في 30 يونيو، من خلال فعالية النفقات وقوة قاعدتها الرأسمالية.

ومع أن صافي الدخل (حصة المساهمين من الأرباح) في النصف الأول 2021، تماشى مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الشركة حققت صافي أرباح مُطبّعة (بعد تعديل البنود غير المتكررة)، قدره 136.3 مليون درهم، مقارنة مع 106.6 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 29.7 مليوناً، أو بنسبة نمو بلغت 28 %. وبالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ارتفع صافي الأرباح المُطبّعة للربع الثاني، بما قدره 19.5 مليون درهم، أو بنسبة نمو بلغت 33 %.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات: يؤكد هذا الأداء، على مرونة الشركة في التعامل مع التحديات، ومواصلة توفير خدمات حلول الاتصالات الأساسية، لما يصل إلى 80 % من سكان العالم في خمس قارات.

وكذلك حافظت الشركة على توازن دقيق، بين جودة وكفاءة الخدمات، وتميز العمليات التشغيلية، وإدارة مالية صارمة. واستطاعت الياه سات، تعزيز تنافسية حلولها للاتصالات الثابتة والمتنقلة، عبر أقمارها لتسريع خطط النمو وتوسيع نطاق الشراكات والعمليات داخل وخارج الدولة، لتصل خدماتها إلى كافة أنحاء العالم.

أداء

عززت الشركة أداءها في جميع مجالات أعمالها، سواءً في الإمارات أو على الصعيد العالمي، ما أدى إلى تحقيق نمو ربع سنوي للإيرادات بنسبة 10.9 %، لتصل إلى 367.1 مليون درهم في الربع الثاني، وتحقيق إيرادات بلغت 698.4 مليون درهم في النصف الأول، بما يشكل انخفاضاً بسيطاً، قدره 3.9 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تحديات الأسواق المالية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، خلال الربع الأول.

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