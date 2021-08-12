2.9 مليار درهم صافي دخل «طاقة» للنصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نتائجها المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

وقدمت «طاقة» أداءً قوياً مدعوماً بالأعمال المستقرة المتعاقد عليها والمنظّمة في قطاع المرافق. كما جاءت النتائج مدفوعة بتحسن أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، مما يعكس تعافي السوق من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها العام 2020.

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 22.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 19%، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة (تمتلك فيها «طاقة» حصة أقل من 50%)، قابلهما جزئياً ارتفاعاً في النفقات.

صافي الدخل

وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم تقريباً نتجت بشكل رئيسي عن الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.0 مليار درهم إماراتي، بانخفاض 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وسجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليارات درهم، مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.

توزيع أرباح

وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (0.55 فلس لكل سهم). وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـشركة «طاقة»: يعكس الأداء المالي القوي لمجموعة «طاقة» خلال النصف الأول قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها لمجموعة متنوعة من العمليات.

وأحرزت «طاقة» تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في 2021، ما أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر القادمة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر.

شبكات الكهرباء

بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه %98.2، بتراجع طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم %92.6 بتراجع طفيف مقارنة مع المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك للانقطاعات المخطط لها في محطات التوليد الدولية. وارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 124.2 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً.

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