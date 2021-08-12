شراكة بين «مبادلة للاستثمارات المالية» و«بلاك روك»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ضخّ استثمار كبير في محفظة الأسهم الخاصة التابعة لها، وذلك من خلال صفقة بقيادة وحدة «حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية» التابعة لشركة «بلاك روك» وائتلاف من المستثمرين من الشركات.

وبموجب الشراكة، استثمر الائتلاف، الذي تقوده شركة «بلاك روك»، في محفظة من الأصول تديرها حالياً شركة مبادلة للاستثمارات المالية، إلى جانب تخصيص 400 مليون دولار للاستثمار في صندوق الأسهم الخاصة 3 (الصندوق الثالث)، والذي نجح مؤخراً في تجاوز أهدافه لجمع التمويلات مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار.

وتأتي الشراكة بالتزامن مع تحقيق أهداف استراتيجية وحدة «حلول السيولة وصفقات السوق الثانوية» التابعة لـ«بلاك روك»، والتي استهدفت جمع 3 مليارات دولار في واحدة من أكبر صفقات جمع التمويلات على مستوى الاستراتيجيات الأولية لاستثمارات الأسهم الخاصة في السوق الثانوية عالمياً حتى تاريخه. ويتمثّل هدف هذه الاستراتيجية في قيادة صفقات ثانوية متوسطة الحجم. واكتسب فريق عمل «بلاك روك» ثقة عالية بشركة مبادلة للاستثمارات المالية ومحفظتها الأساسية، والتي تشكل بحسب رؤية «بلاك روك» دعامة رئيسية واستثماراً أساسياً ضمن استراتيجية وحدتها.

تتولى «مبادلة للاستثمارات المالية» إدارة استثمارات تُقدّر بـ9 مليارات دولار نيابة عن مؤسسات استثمارية عبر وحداتها المتخصصة بالأسهم الخاصة والأسهم العامة ورأس المال المشترك وصندوقها الاستثماري بالبرازيل.

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