«براند فاينينس»: سكان الإمارات الأول إقليمياً والرابع عالمياً في الاهتمام بالعلامات الشهيرة

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدّر سكان الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونالوا المركز الرابع عالمياً في الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية الشهيرة، وفقاً لنتائج استبيان أجرته شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في الدراسات المتعلقة بالعلامات التجارية.

ويهدف الاستبيان إلى رصد مستويات الاهتمام بالعلامات التجارية، إدراك قيمتها والنظر إليها باعتبارها علامة على الجودة.

وأبدى 93% من سكان الإمارات اهتماماً بالعلامات التجارية العالمية الشهيرة واعتبروها بمثابة إشارة إلى الجودة. وتساوت نسبة سكان الإمارات المهتمين بالعلامات التجارية مع نسبة الصينيين، ليقتسم الشعبان المركز الرابع.

وتفوق سكان الإمارات في إدراك أهمية العلامات التجارية على الأمريكيين الذين جاءوا في المركز السابع بنسبة 88%، الفرنسيين «الـ 8، بنسبة 88%»، الإسبان «الـ 11، 82%»، والبريطانيين «الـ 12، 80%». كما تفوق سكان الإمارات أيضاً على المتوسط العالمي الذي بلغ 89%.

وكانت الصدارة من نصيب الماليزيين، ثم جاء سكان جنوب أفريقيا في المركز الثاني، بالنسبة نفسها لكل منهما، وهي 95%، فيما انفرد الفلبينيون بالمركز الثالث بنسبة 94%.

وأوردت «براند فاينينس» نتائج الاستبيان ضمن تقريرها عن أغلى وأقوى العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم في عام 2021.

وبحسب نتائج التقرير، احتفظت «نستله» السويسرية بصدارتها لقائمة أغلى العلامات التجارية في القطاع، وإن كانت قيمة علامتها تراجعت في 2021 بنسبة 4.3% إلى 65.594 مليار دولار، بالمقارنة مع 68.527 مليار دولار في 2020. كما احتفظت «نستله» أيضاً بصدارتها لقائمة أقوى العلامات في قطاع الأغذية فقط، بارتفاع 3.4% في رصيد قوة علامتها بالمقارنة مع 2020.

واحتفظت «كوكاكولا» الأمريكية بصدارتها لقائمة أقوى العلامات في قطاع المشروبات فقط، بارتفاع 0.8% في رصيد قوة علامتها بالمقارنة مع العام الماضي.

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