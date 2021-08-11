المدينة المستدامة تستضيف 300 مندوب من روسيا خلال زيارة لدبي

المصدر: دبي- البيان

رحبت المدينة المستدامة بوفد روسي رفيع، ضم رؤساء البلديات ونوابهم ونواب المحافظ، وخبراء تخطيط المدن، وكبار المهندسين المعماريين، الذين يحضّرون لدرجة الماجستير في الإدارة العامة؛ وهي درجة تساعد القادة والإداريين على اكتساب مهارات الجودة، والتدريب في التعامل مع القطاعات والمكاتب الإدارية العامة.

وخلال الجولة في المدينة المستدامة، تعرف أعضاء الوفد إلى أحدث التقنيات والحلول، وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في المشروع، وكان في استقبال الوفد فريق معهد الابتكار في المدينة المستدامة بدبي؛ ذراع البحث والتطوير لشركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري.

وتمحور البرنامج حول اعتماد أفضل الاستراتيجيات المتبعة لاعتماد أفضل حلول الاستدامة الاجتماعية، البيئية والاقتصادية في البنية التحتية الذكية، كما تضمنت ورشة عمل حول التغير المناخي والاستجابة لها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات، لتحقيق صافي صفر للطاقة.

وأكد كريم الجسر، المدير التنفيذي لمعهد الابتكار في المدينة المستدامة بدبي، أهمية هذه الزيارات في تعزيز مستويات التعاون ودعم الشراكات العالمية، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ إلى جانب إسهامها في تسريع آليات نقل المعرفة حول الاستدامة، وتركيز الضوء على مدينة دبي مركزاً عالمياً للابتكار في المدن الذكية والمستدامة.

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