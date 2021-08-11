تقرير «حالة اقتصاد التجزئة بالإمارات» للربع الثاني يؤكد استمرار تعافي القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

نشرت شركة «ماجد الفطيم»، بيانات جديدة تُظهر استمرار تعافي سوق قطاع تجارة التجزئة في الإمارات، وذلك بحسب النسخة الثانية لسلسلة تقارير قطاع تجارة التجزئة. وكشفت بيانات تقرير «حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات» للربع الثاني 2021 عن أن الانتعاش الذي برز للمرة الأولى في وقت سابق من العام يبدو مستمراً. فقد سُجّلت أرباح متواضعة في عدد من المجالات وشهد البعض منها نمواً كبيراً مع ازدياد الطلب الاستهلاكي مجدداً.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: ما زلنا نشهد التوجهات الإيجابية التي لمسناها على مدى الأشهر الستة الماضية في اقتصاد التجزئة بدولة الإمارات، حيث تحرز بعض القطاعات تقدماً كبيراً في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعود هذا التفاؤل الحذر إلى إجراءات التطعيم الفعالة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والجهات الصحية المحلية، والتي عملت على حماية مجتمعاتنا ورفع مستويات الثقة داخل الدولة وخارجها«.

وأضاف:»بالنظر إلى المستقبل، نتوقع تسارعاً في رغبة المستهلكين لخوض تجارب القنوات المتعددة، حيث أصبحت الحلول والتقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ونتطلع إلى المزيد من التعافي في القطاعات المرتبطة بالسياحة مع انطلاق فعاليات إكسبو في وقت لاحق من هذا العام. ولا بدّ لي هنا من التنويه بجهودنا الجماعية لإعادة البناء في مرحلة ما بعد كوفيد 19 والمرونة اللافتة التي أظهرها سوق الإمارات، حيث يؤكد تحليل بيانات هذا الربع على بوادر النمو المستدام. وتبقى

«ماجد الفطيم» على ثقة بأنّ اقتصاد التجزئة في الإمارات يسير نحو التعافي الكامل«.

وتُظهر أبحاث»ماجد الفطيم" أنّ المتسوقين يبدون اطمئناناً أكبر للتواجد في الأماكن العامة وأقرّ 64% منهم بأنهم يشعرون بالاطمئنان لزيارة مراكز التسوق. فقد زاد عدد زوار شبكة مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بنسبة 11% في الربع الثاني من العام 2021 وفقاً للتقرير مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

وسجّل الإنفاق الاستهلاكي في محلات التجزئة خارج مراكز التسوق زيادة بنسبة 3% عند مقارنة الربع الثاني من العام 2021 بالفترة المماثلة لها قبل الجائحة (الربع الثاني 2019). كما ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات بنسبة 41% والأثاث المنزلي بنسبة 28%.

وشكّلت التجارة الإلكترونية أحد مجالات النمو الكبيرة العام 2020 حيث أصبحت قناة التسوق الوحيدة المتاحة في بعض الحالات. وستحافظ على هذا النموّ رغم تخفيف الكثير من القيود المفروضة على التسوق. فقد زادت مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 17% عند مقارنة النصف الأول من العام 2021 بالنصف الأول من العام 2020.

ويسود التفاؤل في قطاع تجارة التجزئة في الإمارات في الربع الثاني من العام 2021 وتواصل مستويات الثقة ارتفاعها بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي الثابت. وسيؤدي نجاح تدابير الاستجابة في الإمارات وبرنامج التطعيم مع مرور الوقت إلى عودة الأجواء الإيجابية إلى القطاع بكامل قوّتها.

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