مفاجآت صيف دبي تمنح العائلات أمتع الأوقات للتسوق والمأكولات

المصدر: دبي - البيان

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعطلة رائعة خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث تقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية الرائعة وغيرها الكثير. وتتزامن عطلة نهاية هذا الأسبوع مع عروض العودة إلى المدرسة، لذا يمكن للطلبة وأولياء الأمور التسوق والاستفادة من العروض الترويجية المتاحة للحصول على مستلزمات العام الدراسي الجديد.

وتسهم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة المدينة كوجهة ممتعة وآمنة ترحب بالجميع من مختلف أنحاء العالم، حيث تلتزم الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات التي تقام نهاية هذا الأسبوع في مختلف أنحاء المدينة، وتلبي مختلف رغبات المقيمين والزوار.

عروض المأكولات

تقدم فعالية أسبوع الصيف للمطاعم مع مفاجآت صيف دبي صفقات رائعة لمحبي الطعام من الأصدقاء والعائلات حتى 21 أغسطس. ويقدم عدد من أفضل المطاعم في المدينة قوائم طعام خاصة تشمل وجبات الفطور والغداء والعشاء، بالإضافة إلى قوائم طعام خاصة بالأطفال.

ويمكن لمحبي الطعام الاختيار من بين 30 مطعماً مع وجود 50 وجبة يمكن الاختيار من بينها عبر 20 مطبخاً يتم تقديمها في 24 موقعاً حول المدينة. للحصول على القائمة الكاملة بالمطاعم المشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.SummerRestaurantWeek.com.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة التي يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بها. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة بفرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم.

وسيحظى رواد المطاعم بفرصة مضاعفة للفوز خلال عروض العودة إلى المدرسة. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا.

وتستضيف كوكاكولا أرينا عروض ذا ميوزيك أوف أبا، ووست إند إكسترافاغنزا، وديسكو سيمفونيك نهاية هذا الأسبوع. وستنطلق ثلاث ليالٍ من الترفيه المباشر مع عرض ذا ميوزيك أوف أبا يوم 12 أغسطس، يتبعه عرض وست إند إكسترافاغنزا يوم 13 أغسطس، ثم عرض ديسكو سيمفونيك يوم 14 أغسطس. وتضم هذه العروض مطربين موهوبين من لندن وموسيقيين من أوركسترا الحجرة الوطنية لدولة أرمينيا. تتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني visitdubai.com.

العودة إلى المدرسة

يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على مستلزمات العام الدراسي الجديد مع مجموعة هائلة من عروض العودة إلى المدرسة لدى مختلف المتاجر في جميع أنحاء المدينة. وتقدم العديد من العلامات التجارية صفقات العودة إلى المدرسة الرائعة، والتي تشمل متاجر الأزياء مثل بانانا ريببلك، وباكارات وكالزيدونيا وأويشو وبول آند بير وتوب شوب وتوري بورش وغيرها الكثير.

يمكن الاستفادة من العروض على أحذية المدارس لدى متاجر كوتش وبالي ودكتور ماوتش وسول ثيرابي ووندرفل شوز والمزيد. ويشمل عرض العودة إلى المدارس أيضاً علامات متخصصة في مجال الأدوات والمستلزمات المنزلية مثل أوبجكتس أوف ديزاير وميزون دو موند وجاشنمال هوم وثنك كتشن وغيرها.

ويظهر مدهش خلال نهاية هذا الأسبوع لمساعدة أولياء الأمور والطلبة في دفع الرسوم الدراسية، وذلك في إطار عرض منحة مدهش الدراسية. ويقدم العرض جوائز إجمالية بقيمة 250000 درهم يتم منحها لعشرة متسوقين من سعداء الحظ، حيث يحصل كل فائز على منحة دراسية بقيمة 25000 درهم. وذلك عند إنفاق 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركل مول بين 8 أغسطس و4 سبتمبر، ثم مسح فواتير الشراء في مكتب خدمة العملاء للدخول تلقائياً في السحب.

ويمكن للطلبة التسوق لشراء أحدث الأجهزة والحصول على فرصة الفوز بمبلغ 25000 درهم لدفع الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى حاسوب Microsoft Surface Go المحمول يومياً مع جمبو للإلكترونيات، وذلك حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر. وسيدخل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 1000 درهم لشراء حاسوب محمول أو حاسوب مكتبي أو لوحي لدى متاجر جمبو وعبر الموقع الإلكتروني www.jumbo.ae في السحب للفوز بالجوائز.

المرح العائلي

ويقدم برنامج الصيف من حي دبي للتصميم d3 خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ورشة صناعة الأقنعة للمبدعين الصغار وعائلاتهم. وسيتعلم الأطفال خلال الفعالية التي تقام يوم 14 أغسطس، كيفية صناعة الأقنعة باستخدام الورق والمنسوجات المتنوعة. وتقام ورشة صناعة الأقنعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في المبنى السابع.

ويمكن للزوار في وقت لاحق من اليوم المشاركة في جلسات طباعة كولاغراف من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً في المبنى السابع. وسيتعلم المشاركون كيفية طباعة كولاغراف من خلال عمل طبق كولاغراف باستخدام الورق المقوى المهمل، ثم طباعة الطبق باستخدام الحبر أو اليدين أو ملعقة.

ويمكن للعائلات الاسترخاء داخل إحدى الحدائق المائية المميزة، وذلك في إطار عرض سبلاش فيست الترويجي. وحتى يوم 4 سبتمبر، يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات الدخول إلى منطقة سبلاش ان بارتي في لا مير سنترال مقابل 50 درهماً للساعة الواحدة. ويمكن للزوار الدخول إلى حديقة لاغونا المائية مع الحصول على أربع تذاكر بسعر ثلاث تذاكر فقط حتى 4 سبتمبر.

ويشمل عرض سبلاش فيست الخاص بحديقة ليغولاند المائية تخفيض 20 بالمئة على أسعار التذاكر عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيض 50 بالمئة على أسعار الكابانا بعد الساعة 4 عصراً، كما يمكن للأطفال تناول الطعام مجاناً بعد الساعة 4 عصراً نهاية هذا الأسبوع وحتى يوم 4 سبتمبر. ويمكن لزوار حديقة وايلد وادي المائية الاستمتاع بعرض سبلاش فيست الخاص بها، والذي يشمل تذكرة دخول مع وجبة ومنشفة مقابل 149 درهماً وذلك حتى 28 أغسطس.

ويمكن للأطفال تعلم حيل السيرك الرائعة من خبراء السيرك في أكاديمية مدهش للسيرك، وذلك من 12 وحتى 21 أغسطس. وتقام الفعالية يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 8:30 مساءً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً تعلم كيفية السير على ركائز وتدوير الأطباق والقيام بالحيل والألعاب السحرية والسير وتحقيق التوازن على الحبل المشدود وغيرها الكثير.

الألعاب المتميزة

ويقدم عالم مدهش الكثير من الألعاب المتميزة داخل مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم 28 أغسطس. ويمكن للسكان والزوار استكشاف القاعات الثلاث التي تقدم العروض الترفيهية وعروض المأكولات والمشروبات وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى لقاء مدهش ودانة. وسيتمكن أحد الزوار من سعداء الحظ بالفوز بسيارة GAC-GS5 طراز 2021 من مجموعة قرقاش، عند إنفاق 300 درهم في الأكشاك المشاركة في عالم مدهش، حيث سيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أغسطس. يفتح عالم مدهش أبوابه طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويظهر مدهش ودانة نهاية هذا الأسبوع في الخوانيج ووك، وذلك خلال فعالية متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة التي تقام يومياً حتى 18 أغسطس، مع الكثير من المغامرة والمرح وتحديات تخطي الحواجز وغيرها الكثير، حيث يواجه زوار الفعالية تحدياً يتمثل في البحث داخل المتاهة عن شخصيتي مدهش ودانة.

وتستضيف منصة المشاهدة ذا فيو في نخيل مول دروس اليوغا لجميع أفراد العائلة. وتفتح دروس فتنس بيوند آند كور دايركشن أبوابها أمام جميع الأعمار والقدرات، وتقام في منصة ذا فيو مع إطلالات رائعة على نخلة جميرا ومرسى دبي. ويقام الدرس من الساعة 7 وحتى 8 صباحاً يوم 13 أغسطس. للحجز، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني coredirection.com.

الرسوم المتحركة

ويمكن لعشاق فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا لقاء عدد من شخصيات الفيلم مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي في سيتي ووك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة 4:30 عصراً وحتى يوم 18 أغسطس. وتنظم سيتي ووك أيضاً مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابع فيلم هوتيل ترانسيلفانيا للعائلات مع نسخة خاصة من الفندق الغامض التي تُقام في ساحة سيتي ووك.

وتشمل هذه الأنشطة ألعاب القذف بالكرة والبينغو وألعاب الطاولة ذات الطابع الخاص وورش الفنون والحرف وغيرها الكثير. يمكن الدخول مجاناً عند إظهار فاتورة شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر لدى أي من متاجر سيتي ووك.

ويستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الزوار خلال نهاية هذا الأسبوع. وفي إطار عرض خاص بمفاجآت صيف دبي، يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض الذي يقام في حبتور سيتي، مجاناً عند مرافقة شخص بالغ. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض 20 بالمئة على سعر التذكرة وستحصل المجموعات المكونة من 4 أشخاص على تخفيض 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

المرح العائلي

وتدعو آي إم جي عالم من المغامرات السكان والزوار نهاية هذا الأسبوع للاستمتاع بمهرجان رائع من المرح العائلي وحتى 28 أغسطس. وتستضيف أكبر مدينة ترفيهية داخلية في دبي فعاليات ترفيهية رائعة تشمل رقصات يومية باستخدام أضواء LED وشاطئاً داخلياً، بالإضافة إلى موكب الشخصيات الذي يضم أكثر من 30 شخصية كارتونية شهيرة تشمل مدهش ودانة وجوني برافو وغمبول وداروين وفين وجيك، بالإضافة إلى أبطال مارفل مثل هلك وكابتن أمريكا.

ويمكن لمحبي المرح زيارة ميركاتو مول نهاية هذا الأسبوع، حيث ترحب وجهة التسوق الشهيرة مرةً أخرى بالعائلات خلال مفاجآت صيف دبي. ويمكن للعملاء الوصول من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي باستخدام المنزلق الضخم، لا سيما الموجود أعلى المصاعد. ويقدم مركز التسوق أيضاً فعاليات الترفيه المباشرة مع عروض السيرك المجري.

ويستضيف كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض تسوق واربح الترويجي من مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة داخل معظم منافذ التجزئة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بمبلغ 10000 درهم أسبوعياً مع كل إنفاق بقيمة 200 درهم.

التجزئة والسحوبات

ويقدم عرض تسوق واحصل على منزل أحلامك لعملاء متاجر حول الإمارات، شقة جديدة كلياً ومفروشة بالكامل في الحبتور سيتي. وسيفوز بهذه الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم، أحد العملاء الذين يستفيدون من تخفيضات تصل إلى 70 بالمئة تقدمها متاجر حول الإمارات حتى 31 أغسطس.

وسيبهر عرض المنتجع الصيفي زوار دبي مول ودبي مارينا مول نهاية هذا الأسبوع وحتى 17 أغسطس. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً على الأقل في أي من مركزي التسوق إبراز فواتير الشراء لمكتب المنتجع الصيفي الذي جرى إنشاؤه خصيصاً لهذا العرض، والحصول على فرصة اختيار مظروف يحتوي على جوائز قيمة تشمل أميال سكاي واردز (في دبي مول فقط)، ونقاط U من إعمار (دبي مارينا مول فقط) وبطاقات هدايا من إعمار وإقامات فندقية وغيرها الكثير.

500 علامة

ويشهد عرض تخفيضات الصيف من مفاجآت صيف دبي والذي يستمر حتى 4 سبتمبر، مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية و3500 متجر من خلال تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 75 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات. وتشمل علامات الأزياء المشاركة بروكس براذرز، وكوتون، وإترو، وجاكادي، ولانسل، وماكس آند كو. كما تشارك في العرض مجموعة من متاجر الأدوات والمستلزمات المنزلية مثل أورا، وجاشنمال أراوند ذا وورلد.

فيما تشارك المتاجر متعددة الأقسام مثل ماركس وسبنسر وهارفي نيكلز وبلومنغديلز وغاليري لافاييت من خلال مجموعة من العروض الكبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات. ويمكن لأولياء الأمور التسوق للحصول على ملابس الأطفال بأسعار رائعة لدى متاجر كارترز، وتشيكو، وكوتون أون كيدز، وماذركيز، وأوشكوش بيغوش، وأوريجينال مارينز.

ولا تزال هناك فرصة أمام المتسوقين للفوز بمليون نقطة شير. وسيمنح عرض مليونير شير، الذي يستمر حتى نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر، المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً.

وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير الشراء باستخدام التطبيق. وتقام السحوبات الأسبوعية أيام 15 و22 و29 أغسطس، في ما يقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

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