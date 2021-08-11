"دبي القابضة" تعلن عن المدير العام لعين دبي

المصدر: البيان

كشفت دبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية التي تمتلك مشاريعاً في 13 دولة حول العالم، اليوم عن تعيين رونالد دريك مديراً عاماً لعين دبي، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم والوجهة الترفيهية الأحدث من نوعها في الإمارات، مع اقتراب موعد افتتاحها المرتقب في الربع الرابع من عام 2021.

يحمل دريك خبرة واسعة تزيد عن 35 عاماً في مجال إطلاق المشاريع الترفيهية التجارية، ولعب دوراً هاماً في إدارة عدد من أبرز الوجهات السياحية العالمية. وسيتولى دريك مسؤولية وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإطلاق وتشغيل عين دبي، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز نمو الوجهة لتعزيز مكانتها على مستوى العالم كإحدى أشهر معالم إمارة دبي.

ومن المنتظر، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر موقعه، أن تقدم عين دبي تجربة استثنائية تنقل مفهوم عجلات المشاهدة التقليدية نحو مستويات جديدة كلياً، حيث تقدم لزوارها أروع الإطلالات، كما تتيح لهم الاستمتاع بمشهد غروب الشمس المذهل والعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والاحتفالات الفريدة، مما يجعلها وجهةً ترفيهية تلبي أرقى المعايير العالمية، مع تجارب مُخصصة تُناسب جميع المناسبات والأذواق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: "يُسعدنا استكمال التحضيرات لافتتاح عين دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتكون بذلك وجهة فريدة من نوعها لمُشاهدة أفق دبي الرائع، والمشروع الأحدث الذي تُقدمه دبي القابضة للارتقاء بالمشهد الترفيهي النابض بالحياة في الإمارة. وستسهم عين دبي في رسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز وجهات السياحية العالمية، فهي تُمثل مشروعاً رائداً ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ونحن فخورون جداً بهذا المشروع الاستثنائي الذي يعكس جهودنا الدائمة على تقديم أحدث المفاهيم المبتكرة في دبي، ويضيف إلى سجلنا الحافل في تطوير أرقى وجهات الجذب والترفيه في الإمارة، تماشياً مع التزامنا بتطوير محفظة دبي القابضة من مشاريع الترفيه والتسلية المتنوعة التي تُعتبر الأكثر رقياً في المنطقة. وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة للسيد رونالد ستضمن نجاح هذا المشروع".

وأشرف دريك خلال مسيرته المهنية الطويلة على مشاريع ترفيهية وسياحية عالمية متنوعة في أمريكا وآسيا، لينتقل حالياً إلى الشرق الأوسط.

ومن جهته، علق رونالد دريك، مدير عام عين دبي، على منصبه الجديد قائلاً: "تشرفتُ بالثقة التي منحتني إياها دبي القابضة لتولي مسؤولية مشروع بهذا الحجم، حيث سنركز على تقديم تجربة استثنائية لزوار عين دبي، وتوظيف خبرتي الطويلة في تطوير المشاريع الترفيهية الرائدة في مختلف أنحاء العالم".

وتقدم عين دبي مستويات جديدة كلياً من تجارب الترفيه بفضل ارتفاعها الذي يتجاوز 250 متراً، مما يُتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة على البحر وأفق دبي المذهل. وتضم عين دبي 48 مقصورة فاخرة مجهزة بزجاج مزدوج ومكيّفة بالكامل بقدرة استيعابية تصل إلى 1750 راكباً لتمنح الزوار فرصة استثنائية لمشاهدة أروع الإطلالات البانورامية على أفق دبي بمنتهى الراحة وعلى امتداد 360 درجة.

تُعد عين دبي الإضافة الأحدث في محفظة مشاريع الترفيه الواسعة لدبي القابضة التي تواصل لعب درور حيوي في التنمية المستدامة في إمارة دبي، حيث تعد إحدى أكبر مجموعات الأعمال وأكثرها تنوّعاً في المنطقة. وتنسجم استراتيجية دبي القابضة مع أجندة التنويع الاقتصادي لحكومة الإمارات. وتتمتع دبي القابضة بسجل حافل بالنجاحات مع مجموعة من أشهر الوجهات الترفيهية في دبي، بما في ذلك كوكا كولا أرينا والقرية العالمية والمتنزهات المائية الرائدة.

وتقع العجلة في قلب جزيرة بلوواترز، الوجهة السياحية المفضلة والشهيرة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه والتسلية، والتي تجتمع فيها تجارب الطبيعة مع أسلوب الحياة الحضري الفاخر. وتُقدّم بلوواترز فرصاً مميزة في مجالات الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة وتجارب الترفيه والتسلية. وتُتيح العجلة العملاقة، بفضل موقعها المتميز في بلوواترز، للزوار اختبار تجربة جديدة كلياً لمشاهدة الإطلالات على الأفق المذهل لمدينة دبي. وستستقبل عين دبي زوارها في النهار والمساء، مما يمنح الضيوف والزوار فرصة تأمل خيوط الشمس الذهبية على ناطحات السحاب عند المغيب، أو مُشاهدة الأضواء البراقة في أرجاء دبي ليلاً.

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