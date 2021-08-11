54 مليون درهم صافي أرباح «شعاع كابيتال» النصفية في أعلى مستوى في السنوات العشر الأخيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» نتائجها المالية للربع الثاني 2021. ووصل صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثاني 2021 إلى 29 مليون درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس ربع سنوي.

وسجل صافي أرباح المجموعة للنصف الأول أعلى مستوياته خلال السنوات العشر الأخيرة بنمو كبير وصل إلى 54 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 5 ملايين درهم خلال النصف الأول 2020.

وسجل نمو الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك للنصف الأول 2021 مستوى قوياً على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 23% إلى 153 مليون درهم؛ مما يبرز الاتجاه الصعودي لقدرة «شعاع» على توليد الأرباح.

علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات زيادة بواقع 37% على أساس ربع سنوي لتبلغ 140 مليون درهم للربع الثاني 2021، وزيادة بواقع 11% على أساس سنوي لتسجل 242 مليون درهم للنصف الأول.

وتواصل الشركة تعزيز ميزانيتها العمومية بفضل ركائزها المالية القوية، حيث تم سداد وتخفيض صافي القروض والالتزامات قرابة 400 مليون درهم خلال الأشهر الـ 24 الماضية.

وحتى الربع الثاني 2021؛ بلغت قيمة أصول «شعاع» المدارة 13.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة لإدارة الأصول في الإمارات وأكبر شركة مدرجة لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط بحسب تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وحتى الربع الثاني 2021، سجلت «شعاع» أدنى مستوى للاقتراض منذ صفقة الاندماج التي تمت في عام 2019؛ مما أدى إلى خفض نسبة الرفع المالي التي بلغت 127% مقارنة مع 139% في نهاية عام 2020.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: عقب أدائنا المتميز خلال الربع الأول 2021، ضاعفنا جهودنا في الربع الثاني؛ مما أثمر عن نتائج استثنائية في ختام النصف الأول للعام.

ونحن نتمتع برؤية واضحة لآفاق النمو بفضل محفظتنا من الصناديق والاستثمارات الجديدة، والمدعومة بتوسيع كادرنا لتعزيز الفرص المتاحة خصوصاً في مجالات مثل جمع التمويل، والتكنولوجيا، ومنصتنا الرقمية المرتقبة لإدارة الثروات. ونثق بقدرتنا على مواصلة مسار النمو القوي هذا والذي من شأنه مساعدتنا على ضمان قيمة مجزية لجميع مساهمينا.

أرباح تشغيلية

وصلت الأرباح التشغيلية للربع الثاني 2021 إلى 57 مليون درهم، بزيادة قدرها 28% على أساس ربع سنوي مقارنة مع 45 مليون درهم في الربع الأول 2021. كما حافظت المجموعة على قوة توليد الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك، والتي بلغت 79 مليون درهم للربع الثاني 2021، بزيادة قدرها 5% على أساس ربع سنوي.

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