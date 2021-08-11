197 مليون درهم أرباح أملاك للنصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للنصف الأول 2021 حيث حققت الشركة صافي أرباح قدرها 197 مليون درهم في النصف الأول 2021، مقارنةً بإجمالي خسارة قدرها 78 مليون درهم في العام الماضي.

وركّزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في الإمارات مع الاستفادة في الوقت نفسه من فرص النمو الاستراتيجي في الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وانخفضت إيرادات أملاك في النصف الأول من عام 2021 بنسبة 19% لتصل إلى 117 مليون درهم مقارنةً بـ145 مليون درهم ي في النصف الأول 2020، غير متضمنة خسائر القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية والمكاسب الناتجة عن تسوية الديون.

كما انخفضت إيرادات النصف الأول 2021 من أنشطة الأعمال التمويلية انخفاضاً طفيفاً لتبلغ 85 مليون درهم في عام 2021 (النصف الأول لعام 2020: 87 مليون درهم)، بينما انخفض دخل الإيجارات بنسبة 48% خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 13 مليون درهم (النصف الأول 2020: 25 مليون درهم).

وفيما يتعلق بمبادرة تسوية الديون والتي بدأت بها الشركة في العام 2020، تجدر الإشارة إلى استمرار الشركة في تسوية الديون ونجاحها في النصف الأول من العام 2021 ما نتج عنه تسويات نهائية لتسهيلات 4 ممولين.

وأدى تركيز أملاك على كفاءة العمليات في 2021 إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 16%، أي إلى 43 مليون درهم في النصف الأول 2021 (النصف الأول 2020: 51 مليون درهم).

كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 114 مليون درهم إماراتي للممولين خلال النصف الأول 2021.

وسجّلت أملاك تكلفة إطفاء بلغت 85 مليون درهم في النصف الأول 2021 مقارنةً بـ43 مليون درهم في النصف الأول 2020. وتُمثل تكاليف الإطفاء تحويل الأرباح الناتجة عن الاعتراف الأولي للقيمة العادلة للودائع الاستثمارية، وتختلف حسب مستوى السداد للممولين في كل فترة مالية.

وكنتيجة لتسويات الديون والسداد للممولين، انخفضت الأرباح الموزعة على الممولين لتبلغ 46 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021 مقارنةً بـ52 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

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