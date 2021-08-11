22.6 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير» للنصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، نتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول 2021. وسجلت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها لتصل إلى 297.4 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بإيرادات بقيمة 174.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما شهد النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 22.6 مليون درهم مقابل صافي أرباح بقيمة 8.5 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: واصلت الشركة أداءها الثابت خلال الفترة الماضية واستمرت في تحقيق نتائج إيجابية لتسجل ارتفاعاً في الإيرادات وصافي الأرباح خلال النصف الأول من هذا العام، ونحن مستمرون في التركيز على تحسين كفاءة أعمالنا وتلبية الطلب المستمر على العقارات عالية الجودة.

حيث أطلقت الشركة مؤخراً برج ريغاليا والذي سيشكل إضافة مميزة لقطاع العقارات الفاخرة في دبي، ويشهد المشروع إقبالاً كبيراً من العملاء منذ الأيام الأولى للإطلاق، هذا بالإضافة إلى تحقيق تقدم كبير في عمليات البناء في المراحل الجديدة من مشروع ميدتاون السكني.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي إطلاق مشروع ناطحة السحاب «ريغاليا» بارتفاع 70 طابقاً وبقيمة تصل إلى مليار درهم في منطقة الخليج التجاري، وسيوفر البرج شققاً سكنية فاخرة مزودة بتقنيات المنازل الذكية وعدداً كبيراً من وسائل الراحة والترفيه. ومن المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2024. و«ديار للتطوير» شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها «بنك دبي الإسلامي» حصة الأغلبية.

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