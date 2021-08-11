تعاون لتسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بروڤن كونسلت لتقنيات الأتمتة في دول الخليج العربي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المخازن المتحدة.

وذلك للمساعدة في تسريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات اللوجستية. وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة في الأول من يوليو، تتعاون الشركتان لتعزيز تقدم التحول الرقمي، عبر استخدام أحدث التقنيات في المجال.

ومن خلال الشراكة تعمل بروڤن كونسلت، والملتزمة بتعزيز ذكاء الأعمال بفضل فريقها من الخبراء، بالتعاون مع المخازن المتحدة المحدودة، لتطبيق التقنيات الرقمية، بهدف تحسين أداء الأعمال، وتطبيق أتمتة الأعمال الذكية، كواحدة من أهم المجالات الوظيفية الجوهرية لدى المخازن المتحدة المحدودة – وذلك للمساعدة في تحقيق الكفاءات التقنية، وتوحيد المعايير، وترسيخ التحول الرقمي، وتحسين الوظائف في مختلف جوانب العمل بالمؤسسة.

وقال أنس عبد الحي، الرئيس التنفيذي، نائب مدير شركة بروڤن كونسلت: «يمثل الابتكار جوهر كل ما نقوم به في بروڤن كونسلت، فهدفنا هو دعم الشركات للاستعداد للمستقبل الرقمي، وتغيير أسلوب سير عملياتها التشغيلية. نحن سعداء للغاية بأن نكون المزود التقني المختار لشركة المخازن المتحدة المحدودة، ونتطلع إلى التعاون معها في هذه الشراكة، التي نرى بأنها ستكون بداية تعاون طويل الأمد، نستهلّه بدعم التحول الرقمي للشركة».

وقال فتحي عبد الله با عيسى، المدير التنفيذي لشركة المخازن المتحدة المحدودة: «في ظل التغيرات المستمرة في مشهد الأعمال، لا بد للمؤسسات من تسريع تحولها الرقمي، والتعاون مع شركاء خارجيين لهذه الغاية. ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، نأمل بتعزيز منظومتنا، ودعم التحول الرقمي لعملائنا، لنقدم لهم قيمة حقيقية، عبر تطبيق أحدث التقنيات».

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