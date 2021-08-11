1.56 مليار درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» النصفية

المصدر: دبي ـ البيان

سجّلت «إعمار العقارية»، شركة التطوير العقاري العالمية أداءً قوياً في النصف الأول 2021، محققةً أرقاماً قياسية في المبيعات العقاريّة بلغت 16.84 مليار درهم، بزيادة وقدرها 229 % في المبيعات العقاريّة للمجموعة مقارنة مع نتائج النصف الأول 2020 والتي بلغت 5.12 مليارات. وجاء هذا الأداء الباهر نتيجة لجهود إعمار الحثيثة وتركيزها الدائم على مبيعات المشاريع قيد الإنجاز والإطلاق الناجح للعقارات في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية.

وبفضل أدائها القوي في أنشطة العقارات ومراكز التسوّق والضيافة، وصلت إيرادات إعمار في النصف الأول 2021 إلى 12.5 مليار درهم، محققة بذلك زيادة بنسبة 52 % مقارنة مع إيرادات النصف الأول 2020 والتي بلغت 8.22 مليارات. وسجّلت إعمار أرباحاً صافية بقيمة 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول 2021 مقارنة مع نتائج النصف الأول 2020 والتي بلغت 1.69 مليار درهم والتي شملت دخلاً استثنائياً بقيمة 982 مليون درهم نتيجة بيع إعمار لأعمالها في مجال تبريد المناطق.

وسجّلت إعمار خلال الربع الثاني 2021 (من أبريل وحتى يونيو) إيرادات قدرها 6.5 مليارات، محققة بذلك زيادة بنسبة 125% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة بنسبة 9 % مقارنة مع الربع الأول 2021 (من يناير وحتى مارس). وبلغت أرباحها الصافية في الربع الثاني 2021 ما قيمته 903 ملايين درهم أي أعلى بنسبة 37 % مقارنة مع نتائج الربع الأول من هذا العام.

وقال متحدّث رسمي باسم شركة إعمار: الأداء الذي حقّقناه في الربع الثاني لهذا العام يُظهر مرونتنا المستمرة في إنجاز الأعمال وقدرتنا على توقّع المستقبل وتحقيقه. وكلّي أمل بالفترة القادمة من هذا العام مع استمرار تركيزنا على تلبية توقّعات عملائنا، بل وتجاوزها، وتقديم نتائج مستدامة وطويلة الأمد عبر كافة قطاعات ووحدات أعمالنا، والعمل معاً على تعزيز وترسيخ مكانة شركتنا، مما سيضمن استمرارنا في تلبية متطلبات عملائنا المتنامية على العقارات رفيعة المستوى، وتحسين حياة المقيمين والزوّار على حد سواء.

تواصل مدينة دبي الحفاظ على مكانتها كوجهة عالميّة رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللّوجستية، والسفر والضيافة، في ظل النمو الذي تشهده القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا والطاقة الخضراء والرعاية الصحيّة والتعليم. كما تواصل المنطقة استقطاب العديد من المهنيين المحترفين والمستثمرين الراغبين بالاستثمار في إمكانات النمو الواعدة في المنطقة، والتي تظهر في المبيعات القياسية لشركة إعمار خلال الربع الثاني 2021.

قامت «إعمار» بتسليم أكثر من 77000 وحدة سكنيّة في مدينة دبي والأسواق العالمية منذ 2002، ولا يزال لديها أكثر من 25700 وحدة سكنيّة قيد التطوير في الإمارات و11000 وحدة سكنيّة في الأسواق العالميّة. ومع استمرارها في وضع واتباع معايير جديدة في التصميم وجودة البناء والابتكار، تقدّم «إعمار» على الدوام تجارب فريدة ونمط حياة استثنائياً يُميّزها في شتى قطاعات الأسواق، ما يجعل عقاراتها مرغوبة دائماً من قبل المستثمرين محليّاً ودوليّاً.

إعمار للتطوير

وحقّقت «إعمار للتطوير»، شركة تطوير العقارات المخصصة للبيع والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصّة الأغلبية فيها، أعلى معدل لمبيعاتها العقارية ربع السنوية على الإطلاق حيث بلغت قيمتها 7.94 مليارات درهم خلال الربع الثاني 2021 (من أبريل وحتى يونيو)، مسجّلةً زيادة بمقدار 21 ضعفاً مقارنة مع مبيعات الربع الثاني من عام 2020. كما سجّلت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بقيمة 13.82 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، محققة زيادة بنسبة 328 % مقارنة بنتائج النصف الأول 2020 والتي بلغت 3.23 مليارات.

وبفضل مبيعاتها العقارية القوية، وصلت إيرادات إعمار للتطوير في النصف الأول من عام 2021 إلى 7.755 مليارات درهم (2.111 مليار دولار أمريكي)، وحققت أرباحاً صافيةً بقيمة 1.512 مليار درهم إماراتي (412 مليون دولار أمريكي)، أي زيادة بنسبة 61 بالمئة و46 بالمئة على التوالي مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 2020.

إعمار مولز

وسجّلت «إعمار مولز»، إيرادات قدرها 2.04 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، ما يمثّل زيادة بنسبة 23 % مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من 2020، ووصل إجمالي صافي ربحها في النصف الأول 2021 إلى 622 مليون درهم أي أعلى بنسبة 80 % مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من 2020 والتي بلغت 345 مليون درهم.

إعمار للضيافة والترفيه

حقّقت «إعمار» من أعمالها في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري إيرادات قدرها 948 مليون درهم خلال النصف الأول، بزيادة بنسبة 14 % مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من 2020. وحقّقت الفنادق المنضوية تحت مظلة «مجموعة إعمار للضيافة»، بما في ذلك الفنادق التي تديرها المجموعة، معدلات إشغال بنسبة 63 % وذلك رغم التحدّيات الحالية التي تشهدها السوق وقيود السفر الدولي.

وتأكيداً على تنوّع قنوات إيرادات «إعمار»، حقّقت أعمال الشركة في مجالات مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري مُجتمعة إيرادات بقيمة 2.99 مليار درهم مساهمةً بنسبة 24 % من إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول 2021.

إعمار الدولية

واصلت عمليات إعمار الدوليّة تحقيق نتائج مبهرة إذ سجّلت مبيعات عقارية بقيمة 2.99 مليار درهم خلال النصف الأول 2021، ما يمثل نمواً بنسبة 59 % مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها 2020، وذلك بفضل عملياتها الناجحة في مصر والهند. ونظراً لتسليمها المتزايد لمشاريعها العقارية الناجحة في مصر والهند، سجّلت إعمار الدولية إيرادات قدرها 1.74 مليار درهم، لتسهم بذلك بنسبة 14 % في إجمالي إيرادات المجموعة.

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