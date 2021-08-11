المشرق وفيزا يطلقان برنامج «انضمام التجار السريع»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية توقيع اتفاقية شراكة مع بنك المشرق، أحد أكبر مزودي خدمات قبول بطاقات المدفوعات في الإمارات، لإطلاق البرنامج الجديد «انضمام التجار السريع» في الإمارات، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقدم البرنامج حلاً سريعاً يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الانضمام إلى خدمات قبول المدفوعات الرقمية مباشرة إلى بنك المشرق، وقبول مدفوعات العملاء في نقاط البيع ضمن المتاجر أو عبر الإنترنت في غضون سبعة أيام عمل فقط. وستطلق Visa هذا الحل مبدئياً في دولة الإمارات قبل توسيعه إلى أسواق أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم تصميم برنامج فيزا «انضمام التجار السريع» بهدف معالجة نقاط الضعف التي يواجهها كل من التجار والمعنيين بتحصيل المدفوعات خلال عملية انضمام الباعة إلى أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك عدم وجود قنوات تواصل رقمية.

وفترة الإجراءات الطويلة؛ ومحدودية آليات الحصول على الآراء، وهي أمور تكبد الجانبين تكاليف باهظة. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها التقدم بطلب الانضمام عبر عملية مؤتمتة، تجري بإرسال نموذج طلب تاجر جديد إلكترونياً عبر مركز الأعمال الصغيرة التابع لشركة فيزا. وفي حال الموافقة على الطلب، سيتم إبلاغ التاجر وتفعيل قناة القبول المفضّلة لديه.

وقال شهباز خان، مدير عام شركة فيزا في الإمارات: في دراسة «تعافي الشركات الصغيرة 2021» من فيزا أشار معظم التجار في الإمارات (بنسبة 82%) إلى إيمانهم بأن المدفوعات الرقمية هي استثمار حيوي كفيل بتعافي الأعمال، وأعرب (51%) منهم عن اهتمامهم بالحلول منخفضة التكلفة لقبول المدفوعات.

وبأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة هذه مع بنك المشرق لإطلاق برنامج «انضمام التجار السريع» المصمم خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والجهات المعنية بتحصيل المدفوعات بإجراءات سلسة وسريعة وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وقال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق: يسعدنا في بنك المشرق أن نكون أول بنك في المنطقة يبادر إلى التعاون مع شركة فيزا لاعتماد هذه العملية المبتكرة التي تتيح للتجار الانضمام إلى شبكة قبول المدفوعات عبر الاستحواذ الرقمي.. وكان بنك المشرق قد طبّق مبادرة مشابهة هي حل NeoBiz الذي يوفر تجربة بسيطة وسريعة لفتح الحسابات الرقمية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتطلع قدماً للتعاون مع Visa فيزا لمواصلة مسيرتنا في توفير الحلول المبتكرة لعملائنا.

ولا يتطلّب برنامج «انضمام التجار السريع» سوى بضع خطوات أساسية حتى يباشر التجار بقبول المدفوعات الرقمية. ولبدء عملية الانضمام، يتعيّن على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1. انتقل إلى صفحة مركز الأعمال الصغيرة في Visa وانقر على «البدء» لإعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل التاجر في بنك المشرق.

2. أدخل أوّلاً معلوماتك الشخصية ثم املأ معلومات الشركة.

3. حمّل رخصة الشركة/ الرخصة التجارية وصورة عن الهوية الشخصية للمالك.

4. انتظر حتى يتم التحقّق من صحّة الطلب.

5. سيتواصل محصّل المدفوعات مع التاجر بشأن أي متطلّبات أخرى.

6. في حالة الموافقة على الطلب، سيتم تفعيل قناة القبول المفضّلة لدى التاجر.

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