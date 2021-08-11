892 مليون درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» في 7 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن تحقيق مبيعات تتجاوز 892 مليون درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2021، مقابل 424 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2020، بنمو 110%.

وشهد يوم المبيعات الذي نظمته الشركة السبت الماضي بدبي، تسجيل مبيعات بقيمة تصل إلى 16 مليون درهم، وسط إقبال كبير على شراء الوحدات السكنية بمشاريع «ريبورتاج»، وفي مقدمتها مشروع «ركان لوفتس» بدبي، فضلاً عن مشروع «مونتي نابوليوني»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر.

وكشفت «ريبورتاج العقارية» مؤخراً، عن إضافة وحدات جديدة بمشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وذلك عقب انتهاء الشركة من بيع كامل وحدات المشروع، المزمع تسليمه العام المقبل.

ويضم مشروع «ركان لوفتس» نحو 654 فيلا سكنية، بينما يوفر برج «ركان» نحو 488 وحدة سكنية، وقال إسلام سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن الاستمرار في تحقيق مبيعات قوية خلال العام الحالي يعكس قدرة الشركة على تلبية متطلبات عملائها، في ظل جاذبية مشاريعها، فضلاً عن قوة واستقرار أداء القطاع العقاري في الإمارات.

وقدرته على تجاوز التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كوفيد 19». وكانت «ريبورتاج» حققت مبيعات بقيمة 812 مليون درهم خلال 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019.

وأوضح أن طرح وحدات جديدة من مشروع «ركان لوفتس» جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات قوية بالمشروع، وسط ارتفاع في الطلب، لا سيما في ظل الأسعار التنافسية والجاذبة للمشترين بالمشروع. وأشار إلى أهمية طلاق مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي يعد أول مشاريع «ريبورتاج» خارج الإمارات، ما يعكس استقرار وقوة الوضع المالي للشركة، وقدرتها على تنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة داخل الإمارات وخارجها.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر.

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