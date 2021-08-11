7 ملايين درهم أرباح نصفية للشركة الوطنية للتكافل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)، النتائج المالية للنصف الأول 2021، المنتهي في 30 يونيو، مسجلةً صافي ربح قدره 7 ملايين درهم، ومعدل عائد على حقوق الملكية بلغ 13,5 %.

وقال الدكتور علي الظاهري رئيس مجلس إدارة «وطنية»: أشار تقرير حديث لستاندرد آند بورز، إلى المنافسة الشديدة في قطاع التأمين المكتظ في دول مجلس التعاون، وهو ما سيستمر في التأثير في الأرباح خلال 2021. ورغم ذلك، أظهرت «وطنية» أداءً منضبطاً، محافظة على ربحيتها الإجمالية، وعائد حقوق الملكية المرتفع.

وأضاف: ستظل السيولة تمثل تحدياً في السوق الحالية، لكننا سعداء بتحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 13,5 %، مدعوماً بالأداء القوي لمحفظتنا الاستثمارية.

والتي ارتفعت إلى 6,7 ملايين درهم، من 3,9 ملايين في النصف الأول 2020، محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 71 %. ورغم كل التحديات، تمكنّا من الحفاظ على نتائج اكتتاب إيجابية، مع نسبة تشغيل مجمعة بلغت 99,6 %، وبهذا تكون الشركة استجابت بشكل فعال للتحدي من خلال الحفاظ على ربحيتها الإجمالية.

ورغم انخفاض الإيرادات في النصف الأول 2021، لا تزال الربحية الإجمالية للشركة إيجابية، بفضل إجمالي دخل الاستثمار وعمليات الاكتتاب الإيجابية.

وبالنسبة للمستقبل، قال د. الظاهري: نتوقع استمرار الضغوط على معدل النمو للفترة المتبقية من 2021. ومع ذلك، واصلت الشركة تعزيز بنيتها التحتية، من خلال تغييرات مبتكرة وفعالة، من حيث التكلفة، لتطوير منصة الخدمة والتوصيل. كما أن هناك تركيزاً متزايداً على عمليات خدمة العملاء، وتحسين مؤشر رضا العملاء، وستساعد هذه المبادرات، الشركة على التعافي بمعدل أسرع.

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