511 مليون درهم صافي أرباح دانة غاز في النصف الأول

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «دانة غاز» «الشركة»، نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو، حيث سجلت الشركة خلال هذه الفترة إحدى أفضل نتائجها النصف سنوية من خلال تحقيق صافي أرباح بقيمة 139 مليون دولار (511 مليون درهم) مقارنةً بخسارة بلغت 19 مليون دولار (69 مليون درهم) للفترة نفسها من 2020.

وباستثناء مخصصات انخفاض قيمة الأصول في مصر التي تم عكسها، تكون الشركة حققت صافي أرباح معدّل بقيمة 61 مليون دولار (225 مليون درهم) مقارنةً بـ 18 مليون دولار (66 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2020، ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 239% نتيجة تحسن أسعار النفط والأداء التشغيلي القوي للشركة.

وارتفعت إيرادات النصف الأول 2021 بواقع 19% لتبلغ 216 مليون دولار (792 مليون درهم) مقارنةً بـ181 مليون دولار (664 مليون درهم) للنصف الأول 2020..

ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحققة خلال تلك الفترة. وساهم ارتفاع صافي الأرباح في تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع أرباحها المتراكمة لتبلغ 142 مليون دولار بعد أن كانت تشكل خسائر متراكمة بقيمة 20 مليون دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية في المستقبل.

وألغت الشركة في 23 أبريل 2021 اتفاقية بيع أصولها في مصر لتواصل بذلك امتلاك وتشغيل هذه الأصول لتعزيز عائدات المساهمين. وستركز الشركة على ضبط النفقات وضمان تحقيق أكبر مردود ممكن من نشاطاتها التشغيلية.

وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في مصر خلال النصف الأول بنسبة 175% لتصل إلى 80 مليون دولار ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والدفعات النقدية المستلمة خلال الفترة. ويؤكد ذلك على صحة قرار مجلس الإدارة بإلغاء صفقة بيع أصول الشركة في مصر.

وكانت مجموعة «آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة» رفعت دعوى تحكيم ضد شركة «دانة غاز مصر» حول حقها بإلغاء اتفاقية البيع والشراء. وفي 17 يوليو 2021، رفضت محكمة لندن للتحكيم الدولي دعوى «آي بي آر»، وحكمت بأحقية «دانة غاز» في إلغاء الاتفاقية.

وخلال هذه الفترة، باعت «دانة غاز» أيضاً حصتها في الشركة المصرية البحرينية لتطوير الغاز (EBGDCO) - وهي منشأة لاستخراج الغاز البترولي المسال في مصر - مقابل 11.4 مليون دولار (42 مليون درهم). ويُذكر أن حصة «دانة غاز» في هذه الشركة بلغت 26.4%.

بلغ متوسط إنتاج «دانة غاز» 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً في النصف الأول 2021 مقارنةً بـ 63,250 برميل للفترة نفسها من 2020.

تحسن السيولة

قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: تحسنت تحصيلاتنا النقدية في مصر وإقليم كردستان العراق بشكل كبير، ما ساهم في تحسين سيولتنا النقدية وملاءتنا المالية عموماً. وحافظت الشركة على استقرار عملياتها التشغيلية في ظل الجائحة بفضل تطبيق بروتوكولات السلامة الصارمة عبر جميع أصولنا لضمان استمرار الإنتاج دون انقطاع، بل وحتى تمكنا من رفع الإنتاج قليلاً إلى 64 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

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