233.5 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» للنصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

نشرت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» قوائمها المالية الموحّدة عن الأشهر الستة الأولى من عام 2021، والتي أظهرت نجاح الشركة في تحقيق صافي ربح بلغ 233.5 مليون درهم، بزيادة 4 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى سعي «تبريد» الدؤوب لتحقيق أهدافها المعلنة، حيث واصلت الشركة تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات وتعزيز شبكة تبريد المناطق التابعة لها في دول الخليج العربي، فقد بدا تشغيل الشركة على رابع محطة تبريد في منطقة وسط مدينة دبي، كما عملت على تعزيز عملياتها في مناطق الامتياز من خلال إضافة عملاء جدد، وشهدت الطاقة الإجمالية لشركة «تبريد» ارتفاعاً في مملكة البحرين وسلطنة عُمان.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 22 % لتبلغ 869 مليون درهم مقارنة بـ 710 ملايين في النصف الأول 2020. وزاد معدل الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 25 % ليبلغ 517.6 مليون درهم مقارنة بـ 415.4 مليون درهم في النصف الأول 2020

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: نجحنا في تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من هذا العام، وهذا كان مبشراً بعام استثنائي جديد لشركتنا. وأثبتت النتائج التي حققناها خلال الربع الثاني أننا على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من النمو المستدام، وذلك من خلال الحفاظ على التزامنا الراسخ بالجودة والتميّز التشغيلي، والعمل على توسيع عملياتنا وخدمة العملاء وفق أعلى المعايير، وهذا ما تجسّد في حصول «تبريد» على شهادات المنظمة الدولية للمعايير ISO في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: أثبتت «تبريد» مرونتها ومتانة عملياتها خلال النصف الأول 2021 رغم التحديات التي تفرضها الجائحة على العالم. لقد كان هذا العام حافلاً بالعطاء والإنجازات، ونحن نواصل المضي قدماً لتحقيق أهدافنا وتجاوز التوقعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على مختلف عملياتنا، وسيعزز قدرتنا على تحقيق عوائد قيّمة للموظفين وأصحاب المصلحة والمساهمين.

وأضاف: تواصل «تبريد» توسيع عملياتها من خلال شراكات استراتيجية مختارة بعناية، حيث نجحنا في رفع الطاقة الإجمالية في 3 دول، ولعل أبرزها كان بدء التشغيل على المحطة الرابعة لتبريد المناطق في وسط مدينة دبي من ضمن محفظة المحطات التي تم استحواذها في شهر أبريل من هذا العام، وذلك ضمن الشراكة المبرمة مع شركة «إعمار» في شهر أبريل من العام الماضي.

إنجازات تشغيلية

تضمنت أبرز الإنجازات التشغيلية منذ مطلع العام وحتى 30 يونيو زيادة الحجم الإجمالي في أحمال التبريد التي تديرها الشركة إلى مليون و417 ألفاً و179 طن تبريد بإضافة 12 ألفاً و650 طن تبريد في الإمارات، و410 أطنان تبريد في البحرين، و300 طن تبريد في سلطنة عُمان. وحققت «تبريد» إنجازاً تمثّل في تسجيل 13 مليوناً و810 آلاف و261 ساعة عمل من دون إصابات.

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