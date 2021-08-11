موانئ دبي العالمية تسهل الحصول على التمويل من "دبي المالي" لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

تعتزم شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة، وهي شركة تابعة لموانئ دبي العالمية، البدء في تسهيل الحصول على التمويل التجاري للشركات الصغيرة، كجزء من استراتيجية موانئ دبي العالمية، لأن تكون أحد عوامل تمكين التجارة العالمية. وحصلت شركة موانئ دبي العالمية للخدمات المالية المحدودة، على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، للعمل كشركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي. وستعمل الشركة المرخصة حديثاً، على ربط الشركات التي تحتاج إلى حلول التمويل التجاري بالمؤسسات المالية، من خلال منصة «CARGOES Finance»، الخاصة بموانئ دبي العالمية.

وتعتزم المنصة تقديم بيانات آنية عن التجارة التي تمر عبر موانئها العالمية الرقمية، وشبكة الخدمات اللوجستية، لتزويد المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاجها، لتقييم مخاطر الائتمان والامتثال بدقة. وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يتمثل هدف موانئ دبي العالمية، في تمكين التجارة العالمية، من خلال مسارات متعددة، تشمل الابتكار الرقمي، فالحصول على التمويل التجاري أمر بالغ الأهمية، لاستمرار أعمال المصدرين والمستوردين، وشركات الخدمات اللوجستية ونموها، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي. وتتيح منصة «CARGOES Finance» للمؤسسات المالية، فرصة الإقراض بثقة، كما تساعد الشركات الصغيرة في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه، وستكون دافعاً ومصدراً جوهرياً للأعمال الجديدة بالنسبة للمؤسسات المالية، ونافذة لفرص التمويل بالنسبة للتجار".

وقال مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية: متحمسون للعمل والتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، لمساعدة الشركات على تحسين إمكانات الوصول إلى خيارات التمويل التجاري. يعد هذا المشروع جزءاً مهماً من استراتيجية موانئ دبي العالمية، لتكون عاملاً لتمكين التجارة العالمية، وخلق الفرص والازدهار. وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، نهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للتجارة العالمية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يضم مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 3,200 شركة، ويسعدنا انضمام مجموعة موانئ دبي العالمية إلى هذه القائمة، إدراكاً للفرص المتاحة التي يقدمها المركز للمساعدة في تنويع أعمالها. ويسهم مركز دبي المالي العالمي وموانئ دبي العالمية، في إعادة التأكيد على مكانة دبي، باعتبارها الوجهة التجارية الأكثر ملاءمة للأعمال في المنطقة، وصناعة مستقبل التمويل، إضافة إلى تعزيز موقع الإمارة، كمركز عالمي للتجارة. وستتمكن موانئ دبي العالمية، من خلال العمل من مركز دبي المالي العالمي، من الوصول إلى العديد من شركات الخدمات المالية في بيئة عمل المركز، والتي توفر حلولاً تُسّهل التجارة العالمية عبر دبي. وستكون هذه الشركات قادرة على الاندماج مع منصة CARGOES، التي توفر أسلوباً مبتكراً يركز على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا مهمًا في اقتصادنا". ويتم حاليًا إطلاق المنصة أولًا في دبي، ويمكن الوصول إليها عن طريق منصة على الرابط https://cargoes.com/finance.

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