عد عكسي لإنجاز ناطحتي سحاب «فيدا دبي مول»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بدأ العد العكسي لإنجاز مشروع «فيدا دبي مول» وسط مدينة دبي حاضنة برج خليفة أعلى برج في العالم، ويتألف المشروع من برجين يضم أولهما فندق «فيدا دبي مول» المؤلف من 195 غرفة، في حين يضم برج «فيدا رزيدنسز دبي مول» 614 شقة فندقية. ويحتوي البرج الأول المؤلف من 55 طابقاً على غرف الفندق إضافة إلى 380 شقة فندقية، في حين تقع بقية الشقق الفندقية في البرج الثاني المؤلف من 38 طابقاً.

ويعد المشروع من أبرز أيقونات «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية» ويتميز «فيدا دبي مول»، بارتباطه المباشر بـ «دبي مول» مع إطلالات مباشرة على «برج خليفة». ويمثل الفندق الجديد المشروع العاشر في محفظة الفنادق المقبلة من «فيدا للفنادق والمنتجعات» في الدولة والأسواق العالمية، مرسخاً مكانة العلامة التجارية كوجهة أولى للفنادق والشقق الفندقية العصرية الراقية التي تلاقي تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من المسافرين لأغراض العمل أو الترفيه على حد سواء.

ويمتاز «فيدا دبي مول» بموقعه المركزي في «وسط مدينة دبي» وارتباطه المباشر بأكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم. كما يسهل الوصول من الفندق والشقق الفندقية إلى أهم مراكز الأعمال في المدينة، بما في ذلك «مركز دبي المالي العالمي» و«مركز دبي الدولي للمؤتمرات».

ويرتبط البرجان بمنصة من 7 طوابق تحتضن باقة متنوعة من المرافق، منها المطاعم والمتاجر والعديد من الخيارات الترفيهية، إضافة إلى حوض السباحة في الهواء الطلق والمنصة المحيطة به، ونادي الأطفال، وقاعة اليوجا، والمساحات المخصصة للاجتماعات والمناسبات والمطلة مباشرة على «برج خليفة».

وتشغل «فيدا للفنادق والمنتجعات» حالياً فندقين في دبي: «فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة»، ولديها أيضاً مشاريع قيد التطوير، بما في ذلك «فيدا دبي مول»، في الإمارات علاوة على ثلاثة مشاريع في أسواق عالمية تشمل المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر.

ونجحت فيدا للفنادق والمنتجعات في إرساء مفاهيم جديدة على مستوى قطاع الضيافة في دبي من خلال فنادقها التي تمثل وجهات اجتماعية راقية، بما يواكب احتياجات الجيل الجديد من المسافرين ويلاقي تطلعاتهم. وتركز العلامة التجارية أيضاً على أن تكون فنادقها أماكن تنبض بالحياة وتشكل ملتقيات اجتماعية مثالية، كما تستمر في توسعة نطاق مشاريعها بوتيرة متسارعة.

ويرتبط فيدا دبي مول مباشرة بأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، ويعكس النمو المتواصل لعلامة «فيدا» التي انطلقت من دبي لتقدم لضيوفها أجواء مميزة وخدمات استثنائية. ويمثل الفندق الجديد احتفالية حقيقية بقيم العلامة التجارية «فيدا»، التي يعني اسمها «الحياة» باللغة الإسبانية، وتجسيداً لتركيزها على مفاهيم البساطة والإبداع في مساحات تركز بصورة خاصة على تميز عناصر التصميم.

وسيضم «فيدا دبي مول» مجموعة واسعة من المرافق للضيوف والزوار، بما في ذلك المطاعم وغرف الاجتماعات والصالونات ووجهات المناسبات والفعاليات وغيرها من المرافق التي سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً. كما سيرتبط المشروع مباشرة بالمنصة التجارية في مشروع «العنوان فاونتن فيوز» الفندقي والسكني الجديد في «وسط مدينة دبي»، الأمر الذي يثري باقة الخيارات المتاحة للضيوف.

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