إعمار تطلق منازل «وادي نارا» في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

صعّدت إعمار العقارية من نشاطها العمراني في العديد من مشاريعها، مستفيدة من تنامي الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتحديداً إقبال المستثمرين من شريحة الأغنياء على شراء عقاراتها المتوزعة في أغلب المناطق الحيوية في دبي، مما يجعل الشركة في سياق اتجاهات السوق الحالية ومبادرات الأعمال المخطط لها، قادرة على بلوغ هدفها في حصد أرباح تصل إلى 8 مليارات درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. ولا يبدو الهدف مستحيلاً إذ سجلت الشركة مبيعات خلال الربع الأول من العام 2021 بأكثر من 7 مليارات درهم.

وتستعد الشركة لإطلاق منازل «وادي نارا» في مشروع «ذا فالي» ووضعت حوافز للراغبين بالاستثمار في المنازل الجديدة بحزمة من المحفزات أبرزها السداد المرن والإعفاء الجزئي من رسوم التسجيل.

تسريع البناء

وتعتزم الشركة من خلال التركيز على تسريع عمليات البناء والتشييد في العديد من مشاريعها لاسيما في مناطق الخيران وإعمار بيتش فرونت وذا فالي إلى زيادة رصيدها من تسليم الوحدات إلى الملاك، لاسيما أن سجلها يبرز أنها سلمت أكثر من 74 ألفاً و500 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، فيما لايزال لديها أكثر من 25500 وحدة سكنية قيد التطوير في دولة الإمارات، و11500 ألف وحدة سكنية في الأسواق العالمية.

وقال أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة التنفيذي في إعمار العقارية إن هذا الأداء الباهر في المبيعات يعود إلى استمرار تعافي سوق العقارات في المنطقة وثقة المستثمرين في علامة إعمار التجارية.

ويأتي الإطلاق المرتقب لمنازل «وادي نارا» بعد إطلاق فلل «إيدن» البالغ عددها قرابة 380 فيلا في المنطقة ذاتها ونجاح عمليات بيعها بالكامل، وبعيد إطلاق فلل «جولف بلايس تيراسز» في مشروع «دبي هيلز» على امتداد أكثر من 11 مليون متر مربع، وعلى مقربة من ملعب الجولف العالمي المكّون من 18 حفرة، و«دبي هيلز مول» المرتقب افتتاحه قريباً.

ومن المقرر تسليم منازل التاون هاوس في مشروع «ذا فالي» والتي تحمل اسم «إيدين»، في الربع الرابع من عام 2022 فيما يتوقع تسليم منازل نارا في 2024. وتتضمن فيلات من ثلاث وأربع غرف نوم متوفرة بثلاثة أنماط معمارية ويمكن لسكان المشروع السكني الوصول بسهولة إلى العديد من الحدائق الخارجية ومركز «تاون سنتر» الذي يشكل وجهة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بمجموعة من المرافق الترفيهية الداخلية والخارجية؛ فضلاً عن شاطئ حضري يحمل اسم «جولدن بيتش»، ونادي الأطفال، والقرية الرياضية، و«ذا بافيليون»، وغيرها الكثير.

وادي نارا

تعد منازل تاون هاوس وادي نارا أحدث إضافة إلى مجمع «ذا فالي» الذي تم التخطيط له بشكل رئيسي من إعمار العقارية. يقع الحي بالقرب من دبي لاند على طريق العين. ويتوقع أن يكون «ذا فالي» أكبر مشروع سكني وأكثره راحة في هذا الجزء من المدينة، حيث تم تصميمه كمدينة مكتفية ذاتياً مع مجموعة من المرافق المختارة جيداً وبنية تحتية ممتازة، مدعومة بجودة إعمار. تبدأ أسعار تاون هاوس إعمار ذا فالي نارا من 1.3 مليون درهم. وتتراوح المساحات ما بين 3 غرف - 1.865 قدماً مربعاً و4 غرف - 2.140 قدماً مربعاً، مع 3 تصاميم مختلفة.

مرونة الدفعات

وضعت إعمار جدول دفعات مرناً عبارة عن 12% عند الحجز، والدفعة الأولى بنسبة 10% في نوفمبر 2021، تليها الدفعة الثانية 10% في مايو 2022 ثم الدفعة الثالثة 10% في نوفمبر 2022، والرابعة بـ 8% في مايو 2023 وعند التسليم في ديسمبر 2024 دفعة بـ 50%. مع إعفاء بنسبة 50٪ من رسوم التسجيل.

وأطلقت إعمار العقارية أواخر 2019 «ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي – العين، والذي يضم مساحات خضراء شاسعة، تضم مرافق مميزة بما يكفل أسلوباً فريداً للحياة. وسيضم المشروع أكثر من 4500 وحدة سكنية تمتد على مساحة 200 هكتار باستثمارات إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم.

ويوفر المشروع الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصمّمة خصيصاً للباحثين عن نمط حياة متوازن. ويشمل المشروع وحدات سكنية من فئة التاون هاوس المصمّمة بعناية، بما يناسب الحياة الأسرية، بالإضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.

ويقدّم «ذا فالي» فرصة استثمار مثالية للأفراد ضمن سوق العقارات الخاص بمتوسطي الدخل، كما يتضمن كل المزايا والمرافق الموجودة في المدينة ليتيح للعائلات والمستثمرين على حد سواء امتلاك المنزل الذي يرغبون به لإقامتهم في المستقبل.

إضافة بارزة

ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثماني دقائق من «دبي أوتلت مول»، و25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. وتتعزز جاذبية المخطط الرئيسي أيضاً بفضل التحسينات التي تجري حالياً على طريق دبي – العين لزيادة عدد مساراته من ثلاثة إلى ستة ضمن مشروع تطويري ضخم تبلغ قيمته ملياري درهم تم الإعلان عنه حينها.

وقال محمد العبار، العضو المنتدب لـ «إعمار» عشية إطلاق المشروع «تحرص إعمار على المساهمة في تطوير مدينة دبي وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع «ذا فالي» فصلاً جديداً في هذه الرحلة. ويتماشى المشروع الجديد مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري كونه مجمّعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل، والتي تمثل ركائز رئيسية للمساكن الحديثة والعصرية».

وسيشمل «ذا فالي» أيضاً أكثر من 5 مرافق راحة رئيسية تضم شاطئاً داخلياً، ومركزاً للأطفال، وآخر للرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى «ذا فالي بافيليون» الذي يتضمن مجموعة من المتاجر ومراكز التعليم المبكر والسوبرماركت والمساحات الخارجية للبالغين والأطفال على حد سواء.

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