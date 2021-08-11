"طاقة" تسجل دخلاً صافياً بقيمة 9.2 مليار درهم في النصف الأول من 2021

المصدر: (د ب أ)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الأربعاء أنها سجلت دخلا صافيا بقيمة 9.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021 .

وذكرت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها حققت إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 2.22 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغ صافي الدخل 9.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 4ر2 مليار درهم تقريبا نتجت بشكل رئيسي عن الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصا للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 5.1 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة.

وقالت الشركة إن أداءها جاء قويا بدعم من الأعمال المستقرة المتعاقد عليها والمنظمة في قطاع المرافق. كما جاءت النتائج مدفوعة بتحسن أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز، مما يعكس تعافي السوق من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها العام 2020.

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