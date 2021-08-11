مليون مسافر متوقع عبر مطار دبي في 11 يوماً

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد مطار دبي الدولي لما قد يكون أكثر عطلات نهاية أسبوع ازدحاماً حتى الآن هذا العام، حيث من المتوقع أن يتعامل المطار مع أكثر من مليون مسافر خلال الأيام الـ11 المقبلة (12 إلى 22 أغسطس) بمتوسط ذروته اليومية الذي يبلغ 100 ألف مسافر خلال عطلات نهاية الأسبوع.

تأتي هذه الزيادة نتيجة تزامن الذروة الموسمية في نهاية العطلة الصيفية مع عودة العائلات إلى الإمارات مع التسهيل المشروط للدولة للوائح السفر للركاب القادمين والعبور «ترانزيت» من العديد من الدول الآسيوية والأفريقية، بما في ذلك الهند، وقرار المملكة المتحدة بنقل الإمارات إلى «القائمة الصفراء».

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس العمليات في مطارات دبي: نحن على استعداد، ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الركاب يتمتعون بتجربة آمنة وسلسة في مطار دبي الدولي. ولكن نظراً للتغييرات الأخيرة في متطلبات السفر، والتي يمكن أن تختلف غالباً اعتماداً على نقطة البداية ووجهة الرحلة، يمكن للمسافرين إحداث فرق كبير في تجربتهم في المطار من خلال اتباع بعض القواعد والنصائح البسيطة.

وأضاف: بالنظر إلى أن عدد الركاب سيكون أعلى بشكل ملحوظ في منطقة الوصول خلال هذه الفترة، فمن المهم ألا يتسبب المستقبلون بالازدحام في الطريق في الفناء الأمامي من المبنى، وأن يستقبلوا أصدقاءهم وعائلاتهم القادمين براحة باستخدام مواقف السيارات وخدمة صف السيارات. وحثت مطارات دبي المسافرين على الاطلاع على أحدث لوائح السفر.

في سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن دبي تتيح تجربة سفر مريحة في زمن الجائحة للقادمين من 32 مدينة رئيسية، وفقاً للبيانات الواردة في «مرصد إعادة فتح السفر»، والذي أصدرته الوكالة لرصد حركة السفر السائدة الآن من وإلى 40 مدينة عالمية، ومدى القيود المفروضة حالياً بسبب الجائحة على استقبال المسافرين في هذه المدن.

وتعتمد فكرة المدن على تصنيف تجربة السفر في كل مدينة إلى أربعة تصنيفات، وهي أفضل، ومعتدلة، وأسوأ، والوجهة مغلقة تماماً أمام المسافرين. ويشير التصنيف «معتدلة» إلى السماح باستقبال القادمين من الـ 39 مدينة رئيسية المتبقية مع فرض قدر من التدابير الاحترازية المعقولة للحيلولة دون الإصابة بعدوى الجائحة.

وأفاد المرصد بأن دبي تتيح تجربة معتدلة للقادمين من أثينا، أوكلاند، بانكوك، بكين، بروكسل، فرانكفورت، هونغ كونغ، جوهانسبرغ، كوالا لمبور، لشبونة، لندن، لوس أنجلوس، ماكاو، مدريد، مكسيكوسيتي، ميامي، ميلانو، ناساو «عاصمة جزر البهاماس»، نيويورك، باريس، ريكيافيك، الرياض، سان فرانسيسكو، سول، شنغهاي، سنغافورة، سيدني، طوكيو، تورنتو، فيينا، واشنطن، وزيوريخ.

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