«سكاي أبوظبي» تعتزم استثمار 3.6 مليارات درهم في مصر

المصدر: (القاهرة - رويترز)

قال عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي أبوظبي» للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة «دايموند» الإماراتية العقارية، إن شركته تسعى لاستثمار 15 مليار جنيه (959 مليون دولار أو 3.6 مليارات درهم) في مصر خلال العامين المقبلين، منها أكثر من أربعة مليارات جنيه في مشروعين جديدين سيتم الإعلان عنهما قبل نهاية هذا العام. وأضاف: نحن الآن في المراحل النهائية للمفاوضات وسيكون أحدهما بالساحل الشمالي والآخر بالقاهرة الجديدة.

وتأسست «سكاي أبوظبي» بمصر في فبراير 2021 ودشنت أول مشروع لها في مارس بالعاصمة الإدارية. وتتطلع الشركة للاستفادة من الزخم الكبير في قطاع العقارات بمصر، وهو البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي، والتي تحاول جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات وقطاعات أخرى من الاقتصاد.

وقال عجمي: اشترينا 23 فداناً بالعاصمة الإدارية في مارس 2020، وبعد ذلك بفترة دشنا المشروع وبدأنا البيع فيه خلال مارس الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز