«إكسبو دبي» يدعو الزوار إلى تجربة «مدن المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

يدعو «إكسبو 2020 دبي» الزوار لاستكشاف عدد من الابتكارات التي ستغير أسلوب حياتنا عبر تجربة «مدن المستقبل»، وذلك ضمن الجولات المقترحة على الزوار، التي أُعدت لتلبية مختلف الاهتمامات. وستصحب هذه التجربة الزوارَ في جولة داخل بعض الأجنحة، من أجل إظهار الآلية التي يستخدم بها المفكرون، والمبتكِرون، والمخططون المواد المتطورة، والتقنية الذكية، والبيانات الضخمة، بهدف جعل المواطنين أكثر أمناً، وصحة، وسعادة، وإنتاجية.

ووفق الدراسات الإحصائية، يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.8 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ويُقدّر أن يعيش 6.7 مليارات، أي ما نسبته 70 % منهم، في مناطق حضرية. وتظهِر الأجنحة الخمسة التي تضمها التجربة، الآلية التي يمكننا الازدهار بها في وجه التحديات والتغييرات، من المباني التي تضم عناصر طبيعية، إلى المساحات القادرة على التغيّر السريع لتلبية الحاجات المتغيّرة إلى الإسكان أو الأعمال.

جناح بلجيكا

يسلط جناح بلجيكا الضوء على التنقل الذكي، ويبحث الآلية التي يمكن بها توظيف الذكاء الاصطناعي للمساهمة في معالجة القضايا الملحّة في عصرنا الحالي. ويستعرض الجناح، عبر تجسيد هوية بلجيكا وتوجهها، الآلية التي تشق بها الدولة الطريق نحو مستقبلها، بفضل براعتها في مجالات الصناعة، والتقنية، والعلوم.

جناح السويد

وجناح السويد المسمى «الغابة» يتميز بالابتكار والتعاون والتفاعل مع الزوار ويقع في منطقة الاستدامة، ويحيي منظومة بيئية متنامية ومتوازنة بشكل مثالي. ويستعرض الجناح تحت شعار «الإبداع المشترك من أجل الابتكار» مجموعة محفزة للفكر من نماذج أفضل الممارسات عن المدن الذكية، ووسائل نقل الجيل المقبل، والاقتصاد الحيوي الدائري.

جناح الهند

ويجسّد جناح الهند «وجه الهند الجديد»، ويسلّط الضوء على الطريقة التي تحوّل بها الدولة أكثر من 100 مدينة إلى مدن «ذكية»، أكثر استدامة، عبر برنامجها «مهمة المدن الذكية». ويقوم الجناح على التنوع وإتاحة الفرص للجميع، ويوضح قدرة الدولة على النمو لتصبح قوة عالمية، عبر ركائز خمس، وهي الموهبة، والتجارية، والتقاليد، والسياحة، والتقنية.

جناح ألمانيا

ويمكن للزوار اختبار مدن الحاضر (والمستقبل) في مختبر مدينة المستقبل في جناح ألمانيا، فيما يستكشفون معروضات تفاعلية للتعرف إلى الآلية التي ستعمل بها المدن في العقود المقبلة. ومن خصائص الجناح الرئيسية مصعد بدون حبال يمكنه نقل ركابه أفقياً وعمودياً. أما المقصورات المتعددة فمدعومة بالتقنية المغناطيسية بدلاً من استخدام الحبال.

جناح الصين

وسيمكن استكشاف الجيل الخامس للاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والسفر الذكي في جناح الصين، الذي يتخذ شكل مصباح، ويعيد تصور أسلوب حياتنا وعملنا بفضل ابتكارات غير مسبوقة. وتحت شعار «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية جمعاء – الابتكار والفرص»، يستعرض الجناح تقنية تغيّر ملامح المستقبل، بما في ذلك أضخم قمر صناعي في العالم.

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