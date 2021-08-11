النمسا: «إكسبو» محرك توربيني لاقتصادنا

المصدر: فيينا - وام

أكدت مارجريتا شرامبوك وزيرة اقتصاد النمسا أن «إكسبو دبي» يعد بمثابة محرك توربيني لاقتصاد النمسا بعد وباء كورونا. وترى غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، أن «إكسبو» فرصة كبيرة ودفعة قوية لاقتصاد النمسا.

وأوضحت الوزيرة، بمناسبة قرب افتتاح معرض إكسبو أن كل ثاني وظيفة في النمسا تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة الصادرات، التي توفر نحو 50 % من إجمالي الناتج الاقتصادي في النمسا، لاسيما عن طريق التجارة مع الأسواق البعيدة غير الأوروبية.

وأكد هارالد ماهرر، رئيس غرفة التجارة النمساوية الاتحادية، أن مشاركة النمسا في «إكسبو دبي» ، تعد فرصة فريدة لتقديم النمسا كمزود للخدمات المبتكرة في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وقال: دبي موقع مثالي للشركات النمساوية التي تسعى لدخول أسواق جديدة في دول الخليج وأفريقيا.

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