«سَفِلز»: طلب قوي بسوق الوحدات السكنية في الشارقة خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية استمرار مستويات الطلب القوي في القطاع العقاري على الوحدات السكنية من الفئة الأولى في الشارقة خلال النصف الأول 2021.

وأشار أحدث إصدارات أبحاث «السوق في دقائق» الخاصة بـ«سَفِلز» إلى استمرار انتعاش السوق العقارية في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2021، بعد عودة مستويات النشاط لمعدلاتها الطبيعية في النصف الثاني.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات في النصف الأول من 2021 إلى 12.2 مليار درهم، شكلت مبيعات الوحدات السكنية نصفها تقريباً، بنمو بلغ 40.5% على أساس سنوي.

وأشار بحث «سَفِلز» إلى وجود 9 أحياء سكنية رئيسية قيد الإنشاء في الشارقة، وشهدت المشاريع المكتملة منها ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الإشغال خلال الـ12 إلى 18 شهراً الماضية. ويستفيد المستثمرون والمستخدمون النهائيون من معدلات الفائدة المنخفضة وأسعار الشراء المقبولة وخطط السداد المريحة والإعفاءات من رسوم الخدمة لجميع الوحدات عالية الجودة.

جهود حكومية

قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سَفِلز»: كانت الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز انتعاش السوق عاملاً أساسياً في تعزيز نمو القطاع العقاري في الشارقة. كما أدت محاولات تعزيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين الدوليين إلى زيادة كبيرة في عدد الصفقات التي تمت في النصف الثاني 2020.

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