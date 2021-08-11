«مدهش» يوفر المشاركة في «تسوق واربح»

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم الدورة الثانية من عرض منحة «مدهش» الدراسية من 8 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، للعائلات فرصة المشاركة في عرض «تسوق واربح» للفوز بمبلغ 250 ألف درهم لدفع الرسوم الدراسية لطلاب المدارس أو الجامعات وحتى الدورات التي تُقدم عبر الإنترنت.

حيث تشتهر شخصية «مدهش» بالمساهمة في خدمة المجتمع، ونشر الفرح والسعادة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وفي إطار منحة «مدهش» الدراسية سيتم مشاركة 250 ألف درهم بين 10 متسوقين من سعداء الحظ. ويمكن للعملاء الذين ينفقون 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركل مول، مسح فواتير الشراء الخاصة بهم لدى مكتب خدمة العملاء للدخول في السحب. ويساهم هذا العرض الترويجي الرائع العائلات على الصعيد المالي من خلال تخفيف أعباء دفع الرسوم الدراسية.

حيث تعكس منحة «مدهش» الدراسية طبيعة شخصية «مدهش» ومساهماتها الاجتماعية التي تتسم بالسخاء والاهتمام بالناس وإسعادهم، بالإضافة إلى تقليد مفاجآت صيف دبي المتمثل في مكافأة المتسوقين من خلال جوائز رائعة كل صيف.

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